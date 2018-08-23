00:03
24 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
  • неділя
    30°C 16°C
  • понеділок
    30°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Робот Рогозіна. Голі статуї не для РПЦ
Вєсті Кремля
21:52, 23 серпня
Вєсті.UA. Юрій Луценко-Поттер. Політичний стриптиз від Ляшка
Вєсті.UA
21:10, 23 серпня
Схеми Януковича живуть і процвітають, або Чому за промахи будівельників покарали лікарів
ЦРУ
09:00, 22 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Підприємництво без прикрас
Згадати все
14:16, 23 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

У вас синдром у Києві. Мізків взагалі немає, – Вернидуб до видаленого футболіста "Зорі"

258
Юрій Вернидуб
Юрій Вернидуб

Півзахисник Богдан Леднєв підвів "Зорю" в матчі проти "РБ Лейпциг" в рамках Ліги Європи, отримавши червону картку на 16-й хвилині за те, що лежачи вдарив ногами Марсело Сараччі.

Юрій Вернидуб грубо супроводжував футболіста, поки той залишав поле, пише SportArena.

Читайте також: Зоря – РБ Лейпциг: відеоогляд матчу Ліги Європи

Ти що, ти зараз залишив вдесятьох нас! Бл**ь, у вас синдром там у Києві. Мізків взагалі немає,
– крикнув Вернидуб своєму футболістові.

Зазначимо, що Богдан Леднєв виступає за "Зорю" на правах оренди з "Динамо".

Нагадаємо, "Зоря" у меншості зіграла у нічию з "РБ Лейпциг" у Лізі Європи. Власника місця у групі Ліги Європи визначать вже у четвер, 30 серпня, у Німеччині.

Відео моменту зі словами Вернидуба вилученому Леднєву 

 

 

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту ФК Зоря Ліга Європи Футбол
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 23 серпня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 23 серпня: День Прапора, втрати на Донбасі та перенесення президентських виборів
23 серпня, 22:24 Головні новини 23 серпня: День Прапора, втрати на Донбасі та перенесення президентських виборів
Ирен Сандлер – история женщины, поступок которой должен послужить примером
23 серпня, 22:01 Ирен Сандлер – история женщины, поступок которой должен послужить примером
Блог Соцмережі
Там дуже багато гетеросексуальних жінок, – інтерв’ю з Тимуром Левчуком про гей-клуби в Україні
23 серпня, 21:02 Там дуже багато гетеросексуальних жінок, – інтерв’ю з Тимуром Левчуком про гей-клуби в Україні
Наталія Печерська
Новий проект правопису: що змінять в українській мові та чому це важливо
23 серпня, 20:01 Новий проект правопису: що змінять в українській мові та чому це важливо
Вето на закон – "вершина идиотизма": почему у Порошенко хотят сорвать сделку с Мировым Банком
23 серпня, 20:00 Вето на закон – "вершина идиотизма": почему у Порошенко хотят сорвать сделку с Мировым Банком
Сергій Фурса
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
"Барселона" націлилася на лідера "Ліверпуля"
 28 травня 2010 , 18:05
Каталонці хочуть лідера "Баварії"
 2 червня 2010 , 18:20
Палкіна закликають покарати ультрас "Шахтаря"
 26 січня 2014 , 12:49
У принциповому дербі Лондона підписали мирову
 27 вересня 2014 , 21:25
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук