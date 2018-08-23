У вас синдром у Києві. Мізків взагалі немає, – Вернидуб до видаленого футболіста "Зорі"

Півзахисник Богдан Леднєв підвів "Зорю" в матчі проти "РБ Лейпциг" в рамках Ліги Європи, отримавши червону картку на 16-й хвилині за те, що лежачи вдарив ногами Марсело Сараччі.

Юрій Вернидуб грубо супроводжував футболіста, поки той залишав поле, пише SportArena.

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Ти що, ти зараз залишив вдесятьох нас! Бл**ь, у вас синдром там у Києві. Мізків взагалі немає,

– крикнув Вернидуб своєму футболістові.

Зазначимо, що Богдан Леднєв виступає за "Зорю" на правах оренди з "Динамо".

Нагадаємо, "Зоря" у меншості зіграла у нічию з "РБ Лейпциг" у Лізі Європи. Власника місця у групі Ліги Європи визначать вже у четвер, 30 серпня, у Німеччині.

Відео моменту зі словами Вернидуба вилученому Леднєву

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