У вас синдром у Києві. Мізків взагалі немає, – Вернидуб до видаленого футболіста "Зорі"
Півзахисник Богдан Леднєв підвів "Зорю" в матчі проти "РБ Лейпциг" в рамках Ліги Європи, отримавши червону картку на 16-й хвилині за те, що лежачи вдарив ногами Марсело Сараччі.
Юрій Вернидуб грубо супроводжував футболіста, поки той залишав поле, пише SportArena.
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Ти що, ти зараз залишив вдесятьох нас! Бл**ь, у вас синдром там у Києві. Мізків взагалі немає,
– крикнув Вернидуб своєму футболістові.
Зазначимо, що Богдан Леднєв виступає за "Зорю" на правах оренди з "Динамо".
Нагадаємо, "Зоря" у меншості зіграла у нічию з "РБ Лейпциг" у Лізі Європи. Власника місця у групі Ліги Європи визначать вже у четвер, 30 серпня, у Німеччині.
Відео моменту зі словами Вернидуба вилученому Леднєву
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