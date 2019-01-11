11:06
11 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Безглуздий бунт під носом у Путіна. Сніг як делікатес у Росії
      Вєсті Кремля
      21:22, 10 січня
      Вєсті.UA: Чому чиновники їдять гроші. Божевільна реакція Ганни Герман на Томос
      Вєсті.UA
      19:59, 10 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      У Ватикані створили збірну, щоб потрапити на Олімпійські ігри

      166 Читать новость на русском
      Збірна Ватикану з легкої атлетики
      Збірна Ватикану з легкої атлетики

      У Ватикані створена збірна з легкої атлетики. Команда складається з понад 60 любителів бігу, в їхньому числі священики, швейцарські гвардійці, представники Римської курії, працівники Ватиканських музеїв і навіть черниця.

      Наймолодший член команди – 19-річний швейцарський гвардієць, найстарший – 62-річний професор, співробітник Апостольської бібліотеки, повідомляє AP.

      Читайте також: 90-річний велогонщик встановив світовий рекорд, але його анулювали через допінг

      Влада Ватикану уклала угоду з НОК Італії. Тепер легкоатлети Ватикану можуть брати участь в міжнародних змаганнях. Першим офіційним стартом команди стане 10-кілометрова гонка La Corsa di Miguel в Римі.

      У планах Ватикану увійти до Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій. А також участь в Іграх малих держав Європи і Середземноморських іграх, у віддаленій перспективі – участь в Олімпіаді.

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Спорт Легка атлетика Ватикан
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Может ли Россия создать на своей територии рукотворний Донбас
      сьогодні , 11:00 Может ли Россия создать на своей територии рукотворний Донбас
      Павло Казарін 33
      Новий закон про домашнє насильство: які зміни чекають на українців
      сьогодні , 08:56 Новий закон про домашнє насильство: які зміни чекають на українців
      Ірина Поліщук 863
      Супершвидко та якісно: чим здивувала світ унікальна пральна машина від beko
      сьогодні , 10:00 Супершвидко та якісно: чим здивувала світ унікальна пральна машина від beko
      862
      Брехня і зрада: як реагувати на передвиборчі обіцянки?
      сьогодні , 08:40 Брехня і зрада: як реагувати на передвиборчі обіцянки?
      Артем Овдієнко 1439
      ЧС-1970 з футболу: справжня війна, "злочин", "крадіжка" і "матч" століття
      сьогодні , 07:33 ЧС-1970 з футболу: справжня війна, "злочин", "крадіжка" і "матч" століття
      650
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Стаховський вилетів з другого кола Кубка Кремля
       16 жовтня 2013 , 18:09 1
      Залишились у хвості. "Сандерленд" - "Вест Хем" - 1:2. ВІДЕО
       1 квітня 2014 , 00:28
      У Німеччині футболіст зіграв після чотирьох операцій та трьох зупинок серця
       17 листопада 2014 , 15:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук