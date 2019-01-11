У Ватикані створили збірну, щоб потрапити на Олімпійські ігри

У Ватикані створена збірна з легкої атлетики. Команда складається з понад 60 любителів бігу, в їхньому числі священики, швейцарські гвардійці, представники Римської курії, працівники Ватиканських музеїв і навіть черниця.

Наймолодший член команди – 19-річний швейцарський гвардієць, найстарший – 62-річний професор, співробітник Апостольської бібліотеки, повідомляє AP.

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Влада Ватикану уклала угоду з НОК Італії. Тепер легкоатлети Ватикану можуть брати участь в міжнародних змаганнях. Першим офіційним стартом команди стане 10-кілометрова гонка La Corsa di Miguel в Римі.

У планах Ватикану увійти до Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій. А також участь в Іграх малих держав Європи і Середземноморських іграх, у віддаленій перспективі – участь в Олімпіаді.

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