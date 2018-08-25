У важкій атлетиці встановили рекорд, який не зможуть побити

На Азійський іграх 29-літній іранський важкоатлет Сохраб Мораді встановив новий світовий рекорд у ривку серед чоловіків до 94 кілограм. Тепер його ніхто не зможе побити.

Мораді у ривку підняв вагу 189 кілограмів, побивши тим самим рекорд грецького важкоатлета Кахі Кахіашвілі, який тримався з 1999 року. Іранець покращив досягнення на один кілограм.

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Згодом він ще взяв 221 кілограм у поштовху, тим самим встановивши ще й рекорд Азійських ігор у 410 кілограмів у сумі.

Варто додати, що Мораді належать два світові рекорди у його ваговій категорії – 233 кілограми у поштовху та 417 у сумі. Тепер у нього і третій рекорд, а його ім’я назавжди залишиться в історії вагової категорії до 94 кілограм. Все через те, що новий олімпійський цикл буде мати нові вагові категорії, і серед них не будо до 94 кілограм. У Токіо у 2020 році важкоатлети боротимуться за нагороди в семи вагових категоріях: до 61 кілограм, до 67 кілограмів, до 73 кілограм, до 81 кілограм, до 96 кілограмів, до 109 кілограмів та понад 109 кілограмів.

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