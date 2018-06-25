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У вбивстві рома у Львові СБУ побачила російський слід

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У вбивстві рома СБУ побачила російський слід
У вбивстві рома СБУ побачила російський слід / ukrainer.net

Скористалися проблемною ситуацією, щоби показати, що в Україні переслідують національні меншини. На вбивство рома у Львові відреагували в СБУ. Силовики кажуть, що за цією ситуацією стоїть Росія. Саме їм це вигідно. Цікаво, що організація, яка напала на табір ромів, має всі ознаки штучної. Сторінки в соцмережах створені буквально за кілька днів до інциденту.

Столиця, роми, які отаборилися у Голосіївському парку з кулаками, камінням та дрючками зустрічають киян. Вони втекли та викликали поліцію, щоправда, ситуацію це не змінило. Зате, змінили націоналісти. Нацкорпус вщент розніс табір, а на наступний день разом із комунальниками прибрали його рештки.

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Незадовго до цього із гучним скандалом націоналісти з "С14" розігнали табір ромів на Лисій Горі. В усіх випадках конфліктів із ромами риторика їх опонентів однакова. Де вони, там бруд і злочинність, а правоохоронці проблему не вирішують. Та останній випадок був аж надто радикальним. У Львові місцеві молодики вирішили розігнати табір за допомогою ножів. Четверо ромів, в тому числі одна дитина поранені.

Проникаюче поранення плевральної порожнини і пневмоторакс. Хворий перебуває, як я вже сказав, у задовільному стані, він вільно пересувається по палаті і коридору,
– зазначив завідувач хірургічного відділення Андрій Цвих.

А от брат Раджа від ударів ножем помер, нападників заарештували. Молодики представились правою організацією "Твереза і зла молодь". Майже усі неповнолітні. Проте, строки за ґратами їм світять недитячі.

Поліція уже затримала сімох підозрюваних. Усім затриманим загрожує до 15 років позбавлення волі, або довічне ув'язнення,
– наголосив речник Нацполіції України Ярослав Тракало.

У СБУ розглядають напад, як можливу провокацію з боку РФ. Родичі ж загиблого рома бояться їхати з Закарпаття до Львова за тілом.

Вони дуже залякані. Не хочуть ні з ким спілкуватися, вони бояться за своє життя,
– сказав член Громадської організації Микола Юрченко.

Проте, судитись із нападниками будуть.

Наша основна стратегія – це надати суспільству той меседж, що це не просто хуліганство, не просто умисне вбивство. Це, власне, вбивство, яке здійснене на основі расової або національної нетерпимості,
– резюмував адвокат потерпілих Дмитро Швець.

Поки довкола кривавого розгону вирують пристрасті, самі роми із закарпатської Виноградівщини вийшли на протест проти так званих циганських баронів. Вимагають у поліції припинити їхню діяльність. Це рідкісний випадок, коли із ромами погоджуються праворадикали. Активісти "С14", які ще нещодавно розганяли табір повністю їх підтримують. Правову оцінку конфлікту мають дати правоохоронні органи. Цього вимагають обидві сторони. 

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Новини Львова Роми Жертви
Джерело: 24 канал
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