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У ведучого Тимура Мірошниченка народилась донька

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Тимур Мірошниченко вперше став батьком
Тимур Мірошниченко вперше став батьком / Instagram / @timur.miroshnychenko

Український ведучий Тимур Мірошниченко, який нещодавно зізнався, що пологи у його дружини Інни повинні відбутись 15-16 червня, став батьком донечки сьогодні, 18 червня.

Радісну звістку про народження первістка Тимур повідомив у своєму Instagram.

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"Привіт, світе! Знайомся, це – Мірошниченко Мія Тімурівна! Народилася 18.06.2018 о 02.48! І з кожним днем ми будемо знайомитися з тобою ближче!", – йдеться у дописі ведучого.


Тимур Мірошниченко вперше став батьком

У свою чергу щаслива матуся Інна додала фото з ініціалами доньки, на яких вказано вагу, зріст, дату і годину народження доньки. Жінка поділилась, що первісток народився наче "за прогнозом".

"18 червня – відмінна дата, щоб народитися", – сказав Тимур, коли лікарі ще в лютому спрогнозували нам пологи на 15-16, які вже тоді були зайняті у нього для роботи. Вісімнадцятого, так вісімнадцятого. Татова донька, що сказати, – кумедно підписала фото зіркова матуся.


Подружжя Тимура та Інни Мірошниченків вперше стали батьками

Тимур також додав у свої Instagram-Stories зворушливе відео з дружиною Інною, яка тримає новонароджену доньку, додавши підпис: "Це моя донька".


Подружжя Тимура та Інни Мірошниченків вперше стали батьками

Нагадаємо, що в квітні Тимур Мірошниченко та Інна взяли участь у спільній фотосесії для видання "Viva!", де й зробили офіційну заяву про очікування первістка. Вже згодом вони зізнались, що на момент їхнього весілля 21 січня дружина ведучого перебувала на 5 місяці вагітності.

Теги: LifeStyle Новини України Діти
Джерело: 24 Канал
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