У ведучого Тимура Мірошниченка народилась донька
Український ведучий Тимур Мірошниченко, який нещодавно зізнався, що пологи у його дружини Інни повинні відбутись 15-16 червня, став батьком донечки сьогодні, 18 червня.
Радісну звістку про народження первістка Тимур повідомив у своєму Instagram.
Читайте також: Ведучий Тимур Мірошниченко зіграв весілля: з’явились перші фото
"Привіт, світе! Знайомся, це – Мірошниченко Мія Тімурівна! Народилася 18.06.2018 о 02.48! І з кожним днем ми будемо знайомитися з тобою ближче!", – йдеться у дописі ведучого.
Тимур Мірошниченко вперше став батьком
У свою чергу щаслива матуся Інна додала фото з ініціалами доньки, на яких вказано вагу, зріст, дату і годину народження доньки. Жінка поділилась, що первісток народився наче "за прогнозом".
"18 червня – відмінна дата, щоб народитися", – сказав Тимур, коли лікарі ще в лютому спрогнозували нам пологи на 15-16, які вже тоді були зайняті у нього для роботи. Вісімнадцятого, так вісімнадцятого. Татова донька, що сказати, – кумедно підписала фото зіркова матуся.
Подружжя Тимура та Інни Мірошниченків вперше стали батьками
Тимур також додав у свої Instagram-Stories зворушливе відео з дружиною Інною, яка тримає новонароджену доньку, додавши підпис: "Це моя донька".
Подружжя Тимура та Інни Мірошниченків вперше стали батьками
Нагадаємо, що в квітні Тимур Мірошниченко та Інна взяли участь у спільній фотосесії для видання "Viva!", де й зробили офіційну заяву про очікування первістка. Вже згодом вони зізнались, що на момент їхнього весілля 21 січня дружина ведучого перебувала на 5 місяці вагітності.