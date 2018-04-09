У Великдень проросійські бойовики цинічно обстріляли позиції ЗСУ: є поранені

За минулу добу російсько-окупаційні сили порушили "великоднє перемир’я", відкриваючи вогонь по позиціях Збройних сил України, в результаті обстрілу поранено п'ятеро українських бійців.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

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"Минулої святкової доби російсько-окупаційні війська здійснили 35 обстрілів позицій українських захисників застосувавши при цьому озброєння заборонене Мінськими угодами", – йдеться у повідомленні.

Зокрема на Луганському напрямку із заборонених 120 мм мінометів, а також мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів агресор обстрілював українські укріплення поблизу Луганського. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї вів вогонь по захисниках Світлодарська. Також гранатомети окупанти застосували неподалік Кримського та Валуйського.

На Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї проросійські бойовики вели вогонь по укріпленнях ЗСУ поблизу Водяного, Лебединського, Богданівки, Кам’янки, Пищевика та Широкиного. Крім цього, в районі Богданівки ворог застосував озброєння БМП, неподалік Водяного, Гнутового та Пищевика – великокаліберні кулемети, по захисниках Авдіївки, Павлополя, Талаківки та Шахти "Бутівка" – стрілецьку зброю, а по оборонцях Широкиного – вівся снайперський вогонь.