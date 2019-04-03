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      У великих містах України з'являться автоматизовані парковки

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      У великих містах дозволять проектувати автоматизовані парковки
      У великих містах дозволять проектувати автоматизовані парковки / 24 канал

      1 липня в Україні набуде чинності оновлена державна будівельна норма щодо гаражів та автостоянок. Автомобілі паркуватимуть без участі водія.

      Ця норма дозволить проектувати автоматизовані парковки та гаражі.

      Читайте також: Нові державні будівельні норми: ТОП-7 змін, які зачеплять українців

      Що зміниться?

      Чинні ДБН передбачають тільки можливість проектування звичайних та механізованих гаражів, які потребують великих площ і як наслідок не вистачає місць для парковок.

      Як працюють автоматизовані гаражі?Принцип роботи автоматизованих гаражів передбачає повну автоматизацію усіх процесів – в'їзд та виїзд автомобіля на паркомісце відбувається без участі водія та пасажирів.

      via GIPHY

      Які переваги дасть можливість проектувати автоматизовані гаражі:

      1. економія простору – на невеликій ділянці можна розмістити у декілька разів більше автомобілів. Особливо актуально це буде для центральних районів великих міст зі щільною забудовою;
      2. автоматичний процес заощадить час водіїв на парковку.

      Заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе зауважив, що у США такі парковки почали будувати ще у 40-х роках минулого століття, а у Європі така практика набула популярності у 70-80-х.

      1 квітня в Україні набули чинності ДБН щодо інклюзивності будівель. Нерухомість 24 пояснювала, що це передбачає.

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      Теги: Новини України Авто Новини нерухомості Будівництво ДБН Мінрегіон
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