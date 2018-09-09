У Великій Британій перевірять 700 росіян, які "купили" британську візу за мільйон фунтів

Британська влада продовжує шукати шляхи послаблення впливу Кремля, адже Росію звинувачують не тільки в отруєнні Скрипалів у Солсбері, а й в організації низки кібератак. Уряд ВБ планує переглянути понад три тисячі так званих "інвестиційних віз", виданих росіянам чи іншим іноземцям з 2008 року. Метою такого перегляду є спрощення візового режиму для звичайних росіян та ускладнення – для олігархів.

Про це повідомило британське видання The Guardian із посиланням на джерела у міністерстві внутрішніх справ.

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Британці пояснюють: понад 10 років сотні росіян, значна частина з яких пов'язана безпосередньо з президентом РФ Володимиром Путіним та олігархами, змогли не лише отримати візу, а й подати документи на розгляд щодо надання права мешкання у Великій Британії. І це коштувало їм всього один мільйон фунтів, які треба було інвестувати в місцеву економіку.



Роман Абрамович, власник футбольного клубу "Челсі", відкликав заявку на візу

Чимало британських антикорупційних об'єднань підтримують подібні ініціативи уряду, адже вважають, що союзникам Путіна, які, до того ж, здобули свої капітали корупційним шляхом, не місце у королівстві. У 2015 році правила отримання "інвестиційних віз" уже зробили жорсткішими: інвестиція повинна становити щонайменша два мільйони фунтів, а пошукач зобов'язаний надати підтвердження джерел отримання цих коштів.

Росія є країною з високим рівнем корупційних ризиків. Це може означати, що понад 700 багатих росіян отримали доступ до Великої Британії в період між 2008 і 2015 роками без належної перевірки,

– зазначила керівниця адвокатури Transparency International Рейчел Девіс Тека.

Статистика свідчить, що з 2008 року подібних віз було видано близько трьох тисяч, з яких 700 – росіянам. Усіх їх перевірять, і якщо джерела надходження коштів не матимуть підтвердження, то "візовий термін скоротять". Іншими словами – скасують право на мешкання у Британії та право в'їзду на її території.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія, як член Організації із заборони хімічної зброї, буде намагатися запровадити санкції проти Росії через підозри у застосуванні хімічної зброї в отруєнні Скрипалів.