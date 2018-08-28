У Великій Британії повідомили, чи збираються спрощувати візовий режим з Україною

Об'єднане королівство визнає проблеми у роботі візових центрів. Але спрощувати візовий режим з Україною не збираються, хоч і обіцяють покращити сервіс.

Про це Європейській правді повідомила посол України у Великій Британії Наталя Галібаренко.

За словами Галібаренко, Міністерство внутрішніх справ Великої Британії, відповідальне за видачу віз, вперше визнало недоліки у своїй роботі.

"Британська сторона визнає наявність багатьох проблем у візовій практиці, і це добра новина. Раніше Foreign office (МЗС) "кивав" на Home office (МВС) про те, що він не готовий вести діалог. Зараз обидва відомства мають спільну позицію", – розповіла вона.

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За словами посла, розпочався діалог з британською стороною з приводу поліпшення візового сервісу. Однак у королівстві говорять виключно про виправлення проблем у своїй візовій практиці, а не про спрощення візових вимог для України. Зараз заявки про видачу віз українцям розглядають у Варшаві, куди й пересилають усі документи.

"Щоби не було такого, що людина сплачує за термінову візу, а потім документи не повертаються з Варшави вчасно. Якщо це 14 днів (для нетермінових віз), то щоби це було 14 днів, а не більше, – розповіла Галібаренко.

Водночас посол визнала, що отримала відмову на пропозиції України щодо візового спрощення. За її словами, Київ не задовільняє такий підхід Лондона.

"Погана новина – що діалогу про спрощення немає… Але ми не готові обмежитися тільки поліпшенням сервісу і будемо тиснути й надалі", – розповіла вона.

Посол також висловила впевненість, що за кілька років візовий режим для поїздок громадян України до Великої Британії буде спрощений.