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      У Великобританії можлива відставка Терези Мей

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      Тереза Мей
      Тереза Мей / Фото з відкритих джерел

      Консервативна партія Великобританія, до якої належить прем'єрка Тереза Мей, зібрала достатньо голосів. Щоб проголосувати за вотум недовіри.

      Про це повідомляють джерела телеканалу Sky News.

      Читайте також: Партія Терези Мей почала збирати голоси за вотум недовіри до неї

      "Усім урядовим координаторам сказали скасувати будь-які зобов'язання на сьогодні та повернення до Лондона… голосування за вотум недовіри прем’єр-міністру тепер "імовірне", – йдеться у повідомленні.

      15 листопада низка депутатів-консерваторів надіслали листа до Комітету 1922, який регулює відносини між партією та її лідером. Статут Консервативної партії передбачає, що у разі необхідних 48 голосів партійців запускається процедура ініціювання голосування за вотум недовіри.

      Нагадаємо, 13 листопада, представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. Відтак, наступний крок мав бути за британським урядом, а опісля документ будуть розглядати парламенти обох сторін.

      Що таке вотум недовіри?Це вияв шляхом голосування палатою парламенту (здебільшого нижньою палатою) несхвалення політичної лінії, певних дій або законопроекту уряду країни або окремого міністра.

      У політичній практиці вираження вотуму недовіри призводить:
      до виходу у відставку уряду і формування нового уряду;
      до розпуску парламенту і проведення дострокових парламентських виборів.

      Ініціатива висунення питання про вотум недовіри може виходити від уряду, від парламентських фракцій чи груп депутатів.

      Що таке Brexit?
      Це вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. Референдум щодо членства Великої Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Теги: Новини політики Тереза Мей Великобританія Brexit
      Джерело: 24 Канал
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