У Великобританії незрячий журналіст завів в помічники коня-поводиря

Великобританський журналіст Мохаммед Салім Пател, який втратив зір, завів собі коня-поводиря, тому що боїться собак.

Про це повідомляє Lancashire Telegraph.



Знайомство з конем-поводирем

"Я втратив зір і зустрічався з безліччю людей, у яких є собаки-поводирі. Однак у мене сильна фобія собак, з якою я не можу справитися, і було здорово, коли я почув про те, що тренують спеціальних коней", – сказав Пател.

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Американського міні-коня Дігбі привезли у Блекберн, де мешкає журналіст, щоб вони могли познайомитися. За словами Патела, пройде ще кілька років, перш ніж Дігбі буде достатньо підготовлений для життя з ним.