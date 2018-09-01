У Великобританії обирають найжахливішу будівлю країни: фото

Щороку у Великобританії найпотворнішій будівлі країни вручається антипремія Carbuncle Cup.

Про це повідомив архітектурний журнал Building Design.

Читайте також: Терезу Мей знову спровокували на дивакуваті танці: кумедне відео

Видання оголосило перелік претендентів на звання найпотворнішої архітектурної споруди країни. Рішення приймається голосуванням журі під головуванням головного редактора журналу Томаса Лейна. Результати буде оголошено 5 вересня.

Цьогорічний список претендентів виглядає так:

Lewisham Gateway (PRP Architects)

Цей житловий комплекс будується в непрестижному районі південної частини Лондона. Наразі вже зведено дві будівлі та ще дві знаходяться на етапі будівництва.

Haydn Tower, Nine Elms Point (Rolfe Judd)

Житловий комплекс розташований на південному заході Лондона. Наразі все ще перебуває на етапі будівництва. Він складатиметься з трьох будівель висотою від 28 до 37 поверхів.

Redrock Stockport (BDP)

Будівля торгового центру розташована у південній частині Манчестера. Вона охоплює 10 кінозалів, зони харчування, торгові площі та зону для паркування.



Pace Jefford Moore Architects

Приватний будинок розташований на півдні Лондона побудований з урахуванням останніх досягнень у сфері економії енергоспоживання. Фаворит антипремії Carbuncle Cup.



Shankly Hotel (Signature Living)

Найбільше претензій до цієї будівлі через мансарду, виконану у стилі постконструктивізму поряд з основним приміщенням готелю у стилі модерн. Будинок розташований у Ліверпулі.



Beckley Point (Boyes Rees Architects)

Будівля 23-поверхового студентського гуртожитку у місті Плімут. Будинок разюче вирізняється з-поміж міського пейзажу. Наразі це найвищий будинок на південному заході Англії. Висота споруди – 80 метрів.