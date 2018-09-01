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У Великобританії обирають найжахливішу будівлю країни: фото

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У Британії триває конкурс Carbuncle Cup
У Британії триває конкурс Carbuncle Cup / Фото з відкритих джерел

Щороку у Великобританії найпотворнішій будівлі країни вручається антипремія Carbuncle Cup.

Про це повідомив архітектурний журнал Building Design.

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Видання оголосило перелік претендентів на звання найпотворнішої архітектурної споруди країни. Рішення приймається голосуванням журі під головуванням головного редактора журналу Томаса Лейна. Результати буде оголошено 5 вересня.

Цьогорічний список претендентів виглядає так:

Великобританія, будівлі, антипреміяLewisham Gateway (PRP Architects)

Цей житловий комплекс будується в непрестижному районі південної частини Лондона. Наразі вже зведено дві будівлі та ще дві знаходяться на етапі будівництва.

Великобританія, антипремія, будівліHaydn Tower, Nine Elms Point (Rolfe Judd)

Житловий комплекс розташований на південному заході Лондона. Наразі все ще перебуває на етапі будівництва. Він складатиметься з трьох будівель висотою від 28 до 37 поверхів.

великобританія, антипремія, будівліRedrock Stockport (BDP)

Будівля торгового центру розташована у південній частині Манчестера. Вона охоплює 10 кінозалів, зони харчування, торгові площі та зону для паркування.

Британія, будівлі, антипремія
Pace Jefford Moore Architects

Приватний будинок розташований на півдні Лондона побудований з урахуванням останніх досягнень у сфері економії енергоспоживання. Фаворит антипремії Carbuncle Cup.

Великобританія, антипремія, будівлі
Shankly Hotel (Signature Living)

Найбільше претензій до цієї будівлі через мансарду, виконану у стилі постконструктивізму поряд з основним приміщенням готелю у стилі модерн. Будинок розташований у Ліверпулі.

Великобританія, будівлі, антипремія
Beckley Point (Boyes Rees Architects)

Будівля 23-поверхового студентського гуртожитку у місті Плімут. Будинок разюче вирізняється з-поміж міського пейзажу. Наразі це найвищий будинок на південному заході Англії. Висота споруди – 80 метрів.

Теги: Курйозні новини Великобританія
Джерело: 24 Канал
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