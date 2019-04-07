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      У Великобританії почали видавати документи без згадки про ЄС

      2 Читать новость на русском
      Британські паспорти з написом "Європейський союз"
      Британські паспорти з написом "Європейський союз" / telegraph.co.uk

      Хоча процедура виходу країни з Євросоюзу ще не завершилася, та в нових паспортах британців про нього вже не згадують.

      Про це повідомляють у соцмережах громадяни Об'єднаного королівства.

      Читайте також: Британська драма: виходити не можна залишатися

      "Справді приголомшена. Забрала свій новий паспорт – термін дії старого завершиться найближчим часом. Відчуйте різницю", – зазначила на своїй сторінці у Twitter одна з британок.

      У Міністерстві внутрішніх справ Британії пояснили, що такі паспорти планували використовувати на перехідний період.

      Нові паспорти темно-червоного кольору почали видавати з 30 березня з огляду на те, що 29 березня мав розпочатися Brexit.

      А до кінця 2019 року у Британії мають почати видавати темно-сині паспорти, що нагадують британський дизайн до вступу в Євросоюзу.

      Що треба знати про Brexit? Це вихід Великої Британії зі складу ЄС. Референдум з цього питання відбувся 23 червня 2016 року. За вихід з Євросоюзу проголосувало 51,9% підданих, за те, щоб залишитись у складі ЄС висловилось 48,1% осіб, які взяли участь у волевиявленні.

      Напередодні британська прем'єр-міністерка Тереза Мей звернулася до президента Європейської ради Дональда Туска з проханням відкласти Brexit до 30 червня.

      Зазначимо, що британський парламент вже тричі відхиляв угоду з ЄС, про яку Мей домовилася з Брюсселем. За інформацією ЗМІ, Туск хоче запропонувати Великій Британії 12-місячне "гнучке" перенесення дати Brexit.

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      Теги: Великобританія Тереза Мей Brexit Євросоюз Дональд Туск
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