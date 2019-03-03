11:46
3 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кисельов йде на корм рибам. Московські попи міняють професію
      Вєсті Кремля
      20:03, 2 березня
      Вєсті. UA. Жир: Як Порошенко реагує на скандали. Король політичної драми
      Вєсті.UA
      18:46, 2 березня
      Фармацевтична мафія: хто та як наживається на ліках для онкохворих
      ЦРУ
      09:00, 1 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, 2 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД

      У Великобританії покажуть виставу про гей-пару, яка приїхала у Солсбері подивитись на шпиль

      646 Читать новость на русском
      За "пригодами" Боширова та Петрова поставлять виставу (ілюстрація)
      За "пригодами" Боширова та Петрова поставлять виставу (ілюстрація) / Screenshot

      Британська компанія StageRC взялась за театральну постановку за мотивами п'єси російського публіциста та драматурга Віктора Шендеровича "Побачити Солсбері". Вона була написана після епопеї із отруєнням Скрипалів.

      У компанії наголошують, що це не є документальна драма і прізвища головних героїв – Петров і Боширов – не мають вводити глядачів в оману.

      Читайте також: У Росії створили гру "Наші в Солсбері", в якій маршрут збігається зі шляхом отруювачів Скрипалів

      "Це — фантасмагорія, що відсилає людей швидше до Стоппарда, ніж до репортажів ВВС. Та й як, у зв'язку з Петровим і Бошировим, було не згадати Розенкранца й Гільденстерна, теж посланих своїм господарем до Англії, аби вбити людину", — пояснили в анонсі.

      У п'єсі головні персонажі не підозрюють, що вони – вбивці. Вони приголомшені чутками та своїми фото у ЗМІ. Вони ж нічого не зробили! Вони просто пара закоханих чоловіків, які вирушили до Великобританії потай від своїх родин, аби провести час разом. На цьому і зав'язаний сюжет.

      П'єса "Побачити Солсбері" почалася з мого сміливого припущення, що ці люди (Петров і Баширов) говорили правду. Це пара, яка кохає одне одного, і таємно від сімей вони просто звалили в Лондон. Один з них крім іншого ще любить готику. І я припустив, що це правда. І це припущення здалося мені таким зворушливим,
      розповів Шендерович у своєму блозі.

      Наслідуючи твір Шендеровича, вистава балансуватиме на межі театру абсурду і балагану. Прем'єра відбудеться російською та англійською мовами 30 та 31 березня відповідно. Ціна питання – від 27 до 48 фунтів за квиток. 


      Прем'єра вистави "Побачити Сосбері" відбудеться 30 і 31 березня

      Читайте також: "Пісня про Солсберецький шпиль": у мережі набуває популярності відео про Боширова та Петрова

      Що відомо про отруєння Скрипалів?4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити, проте тривалий час і батько, і донька перебували в лікарні.

      Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга).

      Пізніше з'явилась інформація про третього фігуранта резонансної справи – так званого "Сергія Федотова", який міг курувати "Боширова" і "Петрова" у Солсбері.

      blog_ava
      Гороскоп на 3 березня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      2255
      Теги: Великобританія Курйозні новини Отруєння Сергія Скрипаля
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Держчиновники обкрадають не бюджет, а кишені простих українців
      сьогодні , 08:41 Держчиновники обкрадають не бюджет, а кишені простих українців
      Артем Овдієнко 458
      Письмо из Луганска, или Моя жизнь до и после "ледникового периода"
      2 березня , 22:06 Письмо из Луганска, или Моя жизнь до и после "ледникового периода"
      Ольга Черненко 1520
      Як правильно вибрати ноутбук для ігор: на що звернути увагу
      2 березня , 20:02 Як правильно вибрати ноутбук для ігор: на що звернути увагу
      1767
      Нам є ким пишатись: історії бійців з передової
      2 березня , 19:00 Нам є ким пишатись: історії бійців з передової
      Повернись живим 816
      По разные стороны баррикад: что руководило действиями Майдана и Антимайдана
      2 березня , 18:00 По разные стороны баррикад: что руководило действиями Майдана и Антимайдана
      Павло Казарін 578
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук