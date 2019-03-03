У Великобританії покажуть виставу про гей-пару, яка приїхала у Солсбері подивитись на шпиль

Британська компанія StageRC взялась за театральну постановку за мотивами п'єси російського публіциста та драматурга Віктора Шендеровича "Побачити Солсбері". Вона була написана після епопеї із отруєнням Скрипалів.

У компанії наголошують, що це не є документальна драма і прізвища головних героїв – Петров і Боширов – не мають вводити глядачів в оману.

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"Це — фантасмагорія, що відсилає людей швидше до Стоппарда, ніж до репортажів ВВС. Та й як, у зв'язку з Петровим і Бошировим, було не згадати Розенкранца й Гільденстерна, теж посланих своїм господарем до Англії, аби вбити людину", — пояснили в анонсі.

У п'єсі головні персонажі не підозрюють, що вони – вбивці. Вони приголомшені чутками та своїми фото у ЗМІ. Вони ж нічого не зробили! Вони просто пара закоханих чоловіків, які вирушили до Великобританії потай від своїх родин, аби провести час разом. На цьому і зав'язаний сюжет.

П'єса "Побачити Солсбері" почалася з мого сміливого припущення, що ці люди (Петров і Баширов) говорили правду. Це пара, яка кохає одне одного, і таємно від сімей вони просто звалили в Лондон. Один з них крім іншого ще любить готику. І я припустив, що це правда. І це припущення здалося мені таким зворушливим,

– розповів Шендерович у своєму блозі.

Наслідуючи твір Шендеровича, вистава балансуватиме на межі театру абсурду і балагану. Прем'єра відбудеться російською та англійською мовами 30 та 31 березня відповідно. Ціна питання – від 27 до 48 фунтів за квиток.



Прем'єра вистави "Побачити Сосбері" відбудеться 30 і 31 березня

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Що відомо про отруєння Скрипалів?4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити, проте тривалий час і батько, і донька перебували в лікарні.



Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга).



Пізніше з'явилась інформація про третього фігуранта резонансної справи – так званого "Сергія Федотова", який міг курувати "Боширова" і "Петрова" у Солсбері.