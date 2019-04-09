02:00
9 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Мізуліна попередила, що йога провокує гомосексуалізм. Бревномети для армії РФ
      Вєсті Кремля
      23:22, 8 квітня
      Вєсті.UA: Чи отримає Саакашвілі подарунок від майбутнього президента. П'ять копійок Луценка
      Вєсті.UA
      20:24, 8 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 1
      Згадати все
      01:03, 6 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      У Великобританії схвалили законопроект про відтермінування Brexit

      0
      Палата громад схвалила відтермінування Brexit
      Палата громад схвалила відтермінування Brexit / ANDY RAIN

      Палата громад британського парламенту в понеділок ввечері остаточно схвалила законопроект про перенесення Brexit. Тепер для того, щоб документ став законом необхідно отримати тільки санкцію королеви Єлизавети II.

      По суті цей крок є лише формальністю. Про це повідомило агентство The Guardian.

      Читайте також: У Великобританії почали видавати документи без згадки про ЄС

      Про рішення стало відомо після того, як депутати нижньої палати прийняли внесені раніше у той же день поправки Палати лордів, через які документ був знову переданий на розгляд нижньої палати.

      Санкція королеви Єлизавети II необхідна для того, щоб документ став законом, який зобов'язує прем'єр-міністра просити про перенесення термінів Brexit з метою недопущення виходу з ЄС без угоди про умови "розлучення" сторін.

      Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей звернулася до президента Європейської ради Дональда Туска. Вона просила відкласти Brexit до 30 червня.

      Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Британія не отримає жодних додаткових коротких відтермінувань Brexit, якщо парламент не ратифікує угоду.

      Що треба знати про Brexit?Це вихід Великої Британії зі складу ЄС. Референдум з цього питання відбувся 23 червня 2016 року. За вихід з Євросоюзу проголосувало 51,9% підданих, за те, щоб залишитись у складі ЄС висловилось 48,1% осіб, які взяли участь у волевиявленні.

       

      blog_ava
      Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
      8 квітня
      16511
      Теги: Новини політики Великобританія Brexit
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 8 квітня: вирок у справі про вбивство поліцейських у Дніпрі і пристрасті в Одесі
      8 квітня , 22:06 Головні новини 8 квітня: вирок у справі про вбивство поліцейських у Дніпрі і пристрасті в Одесі
      716
      Що наговорили Порошенко і Зеленський на телеканалі Ахметова?
      8 квітня , 22:01 Що наговорили Порошенко і Зеленський на телеканалі Ахметова?
      Артем Овдієнко 1744
      Мінімалізм в дизайні інтер'єру
      8 квітня , 11:30 Мінімалізм в дизайні інтер'єру
      1291
      Конфликт в Ливии: какой интерес у Кремля
      8 квітня , 22:00 Конфликт в Ливии: какой интерес у Кремля
      Іван Яковина 381
      Чи загрожують Верховній Раді дочасні вибори
      8 квітня , 21:01 Чи загрожують Верховній Раді дочасні вибори
      Ірина Поліщук 1251
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук