У Великобританії скасували музичний фестиваль після смерті двох людей

Музичний фестиваль Mutiny Festival, який почався в британському Портсмуті, скасований після смерті 18-річної дівчини і 20-річного молодика.

Організатори прийняли рішення про скасування другого дня заходу через двоє смертей. Уточнюється, що вони не пов'язані між собою, а поліція не вважає їх підозрілими, повідомляє ВВС.

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Mutiny Festival

Ще двоє людей були доставлені в лікарню. 15 людей поскаржилися на нездужання, їм потрібне лікування.

Після цього дирекція фестивалю прийняла рішення про скасування другого дня Mutiny Festival. Організатори відзначили, що безпеку відвідувачів для них завжди була "першорядною" і що рішення про скасування "далося їм нелегко".