У Великобританії знайшли рідкісну сріблясту лисицю

Рідкісна срібляста або сріблясто-чорна лисиця була знайдена в дному з садів графства Чешир у Великій Британії, тепер за нею доглядає Королівське товариство з запобігання жорстокому поводженню з тваринами.

Про це повідомило видання Fox News.

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Лисицю назвали Шедоу. Експерти вважають, що це домашня тварина, оскільки у неї дуже слухняний характер.

Я побачила повідомлення у місцевій групі Facebook, і, схоже, що лисиця провела в саду більшу частину дня,

– сказала колишній інспектор RSPCA Аманда Ловетт.

Ветеринари зловили звіра та оглянули. З'ясувалося, що лисиця здорова, але трохи повненька.

Експерти пояснюють, що сріблясті лисиці ідентичні звичайним, вони відрізняються лише кольором хутра. Як і їх руді побратими, сріблясті лисиці їдять все: від гризунів і кроликів до ягід і рослин.



Ветеринари спіймали тварину та оглянули