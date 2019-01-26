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      У Венесуелі під час протестів затримали сотні людей

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      У Венесуелі під час протестів затримали сотні людей
      У Венесуелі під час протестів затримали сотні людей / Getty images

      У Венесуелі тривають протести. Наразі затримали близько 500 активістів.

      Голова правозахисної організації Венесуельський кримінальний форум Альфредо Ромеро у своєму мікроблозі у Twitter написав, що затримання тривают і досі.

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      "Затримання тривають. Кількість арештів уже досягла 500", – зазначив Альфредо Ромеро.

      До слова, близько півтисячі російських найманців відправили до Венесуели, аби вони охороняли диктатора Ніколаса Мадуро від протестувальників. Мовиться, зокрема, про військових із приватної компанії "Вагнера", які донедавна воювали на боці бойовиків на Донбасі. Однак у Росії заявляють, що не направляли до Венесуели своїх військових або ж приватних контрактників для захисту диктатора Ніколаса Мадуро.

      Що відбувається у Венесуелі:

      Дивіться відео про протести у Венесуелі:

       

      Теги: Новини політики Венесуела Протести Поліція
      Джерело: 24 канал
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