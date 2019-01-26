У Венесуелі під час протестів затримали сотні людей

У Венесуелі тривають протести. Наразі затримали близько 500 активістів.

Голова правозахисної організації Венесуельський кримінальний форум Альфредо Ромеро у своєму мікроблозі у Twitter написав, що затримання тривают і досі.

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"Затримання тривають. Кількість арештів уже досягла 500", – зазначив Альфредо Ромеро.

#25Ene 8:50pm detención y persecución en zonas populares caracteriza estos días de protesta desde #21Ene. Detenciones continuan. Denuncias de Ingreso arbitrario de FAES y GNB en casas. Noche y madrugada de ayer le tocó a El Junquito y Petare. Ya vamos llegando a 500 detenciones — Alfredo Romero (@alfredoromero) January 26, 2019

До слова, близько півтисячі російських найманців відправили до Венесуели, аби вони охороняли диктатора Ніколаса Мадуро від протестувальників. Мовиться, зокрема, про військових із приватної компанії "Вагнера", які донедавна воювали на боці бойовиків на Донбасі. Однак у Росії заявляють, що не направляли до Венесуели своїх військових або ж приватних контрактників для захисту диктатора Ніколаса Мадуро.

Що відбувається у Венесуелі:

Дивіться відео про протести у Венесуелі: