У Венесуелі під час протестів затримали сотні людей
У Венесуелі тривають протести. Наразі затримали близько 500 активістів.
Голова правозахисної організації Венесуельський кримінальний форум Альфредо Ромеро у своєму мікроблозі у Twitter написав, що затримання тривают і досі.
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"Затримання тривають. Кількість арештів уже досягла 500", – зазначив Альфредо Ромеро.
До слова, близько півтисячі російських найманців відправили до Венесуели, аби вони охороняли диктатора Ніколаса Мадуро від протестувальників. Мовиться, зокрема, про військових із приватної компанії "Вагнера", які донедавна воювали на боці бойовиків на Донбасі. Однак у Росії заявляють, що не направляли до Венесуели своїх військових або ж приватних контрактників для захисту диктатора Ніколаса Мадуро.
Що відбувається у Венесуелі:
- У Венесуелі протестувальники 23 січня вийшли на багатотисячний мітинг із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро, який правив країною останні 5 років та оголосив про свою перемогу на чергових виборах у 2018 році.
- Тим часом лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни. Одразу після цього президент США Дональд Трамп заявив, що визнає лідера опозиції Венесуели "тимчасовим президентом". Свою підтримку опозиційному лідеру також висловили Канада, Бразилія, Парагвай, Колумбія, Перу і Чилі.
- В ході протестів та сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 26 людей.
- Україна висловила свою підтримку громадянам Венесуели, а глава МЗС Клімкін навіть порівняв події із тими, що мали місце під час Революції Гідності в Україні.
Дивіться відео про протести у Венесуелі: