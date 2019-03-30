У Венесуелі вдруге за тиждень сталося масштабне відключення електроенергії

Значна частина території Венесуели знову залишилася без електрики, відключення відбулося в 21 регіоні країни.

Як повідомляє видання El Nacional причини нового відключення електроенергії поки не відомі.

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Раніше лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо закликав народ вийти в неділю, 31 березня, на акції протесту у зв'язку з проблемами з подачею електрики в країні.

Зовсім недавно, 25 березня, аварія, що сталася в системі електропостачання Венесуели у понеділок залишила без електрики 17 регіонів країни. Міністр інформації Хорхе Родрігес заявив тоді, що причиною відсутності електрики стала кібератака, націлена на ГЕС Гурі.

Нагадаємо, що найбільше відключення електроенергії у Венесуелі сталося на початку березня. Тоді Каракас та 23 з 25 штатів Венесуели залишилися без світла . За даними уряду країни, причиною інциденту стала диверсія на найбільшій в країні ГЕС імені Сімона Болівара в штаті Болівар.

У багатьох знеструмлених регіонах прокотилася хвиля пограбувань, лише в одному штаті Сулія збитки від дій зловмисників перевищили 50 мільйонів доларів. Тоді Мадуро поклав відповідальність за аварію на "американський імперіалізм", Держдепартамент відкинув ці звинувачення.

Що відбувається у Венесуелі?Наприкінці січня 2019 року у Венесуелі спалахнули багатотисячні протести проти політики президента-диктатора Ніколаса Мадуро та з вимогами його відставки. Адже за 6 років керування Мадуро завів країну в глибоку економічну кризу. Зокрема, тільки за 2018 рік інфляція сягнула понад мільйона відсотків. У Венесуелі бракує їжі, ліків та навіть туалетного паперу. У сутичках з правоохоронцями гинули люди, сотні людей затримували, але точних даних немає – уряд Мадуро нікому і ні про що інформації не надає.