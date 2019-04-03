У Венесуелі відкрили вогонь з вертольота по протестувальниках, – ЗМІ (відео)

Невідомі відкрили вогонь з борту вертольота по учасниках організованої акції протесту, що проходила у вівторок в місті Кабимас, штат Сулія.

На короткому відеозаписі, розміщеному у Twitter телеканалу VPI, видно, як над містом пролітає вертоліт, з борту якого, ймовірно, ведеться стрілянина. Знаходяться на вулиці люди намагаються сховатися від нього.

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Інформації про постраждалих або загиблих внаслідок інциденту наразі не оприлюднено.

Що відбується у Венесуелі

З кінця березня в Каракасі та низці інших міст Венесуели йдуть протести громадян, незадоволених відсутністю електро- і водопостачання. За даними неурядової організації "Венесуельський кримінальний форум", з 29 березня по 1 квітня в ході маніфестацій затримано майже 50 осіб. У кількох випадках виступи супроводжувалися зіткненнями з поліцією і проурядовими угрупованнями, жертв не було.

Нагадаємо, що найбільше відключення електроенергії у Венесуелі сталося на початку березня. Тоді Каракас та 23 з 25 штатів Венесуели залишилися без світла . За даними уряду країни, причиною інциденту стала диверсія на найбільшій в країні ГЕС імені Сімона Болівара в штаті Болівар.

У багатьох знеструмлених регіонах прокотилася хвиля пограбувань, лише в одному штаті Сулія збитки від дій зловмисників перевищили 50 мільйонів доларів. Тоді Мадуро поклав відповідальність за аварію на "американський імперіалізм", Держдепартамент відкинув ці звинувачення.