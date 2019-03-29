У Венесуелі заборонили Гуайдо обіймати державні посади протягом 15 років
Влада Венесуели заборонила лідеру опозиції Хуану Гуайдо обіймати державні посади протягом 15 років. Натомість Європейський Союз називає це рішення незаконним, а сам Гуайдо наголосив, що продовжить кампанію, яка спрямована проти режиму Мадуро.
Генеральний контролер Венесуели Елвіс Аморозо заявив, що особисті фінансові звіти Гуайдо містили невідповідності, передає BBC.
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У столиці Венесуели Каракасі наголосили, що це рішення щодо пана Гуайдо набуде чинності, якщо він вирішить поставити себе на переобрання наприкінці свого поточного терміну в Національній асамблеї.
Сам Гуайдо цю заяву спростовує та говорить, що "так званого Генерального контрольного управління не існує, як не існує і посади його голови".
Таке політичне рішення без урахування належного процесу є ще однією демонстрацією довільного характеру судових процедур в країні,
– сказала пані Могеріні.
Що відомо про Гуайдо? 35-річний Хуано Гуйадо оголосив себе тимчасовим конституційним президентом до проведення законних виборів. Гуайдо виступає проти Ніколаса Мадуро, який за шість років правління на посаді президента, завів країну у глибоку економічну кризу. На підтримку Гуайдо на вулиці венесуельської столиці вийшли тисячі жителів. А понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС та низка держав Латинської Америки, визнали його президентом.
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