У Венеції хочуть ввести податок на відвідування міста

У Венеції після величезного великоднього напливу туристів, місцева влада має намір ввести туристичний збір з тих мандрівників, які відвідують місто, але в ньому не ночують.

З такою ініціативою виступив мер Луїджі Бруньяро після того, як на Великдень в місто прибуло близько 125 тисяч людей. Це викликало справжнє скупчення людей на вузьких вулицях міста, довгі черги до популярних пам'яток і невдоволення місцевих жителів.

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Венеція

"Ми не встигали прибирати сміття. На мостах неможливо було пройти. Ми вважаємо, що маємо право закрити місто в такі багатолюдні дні. Ті, хто тут живе, працює або живе в міському готелі, можуть перебувати у місті, а кількість туристів потрібно контролювати", – заявив мер в інтерв'ю місцевим ЗМІ.

На думку Бруньяро, Венеція повинна першою в Італії почати контролювати число мандрівників. Оскільки технічно не пустити в місто туристів, які прибувають, наприклад, на поїздах і електричках – неможливо, то у вартість квитка можна включити спеціальний податок, який компенсував би потенційну шкоду від туриста, вважають у мерії. Або ввести плату для туристів, які приїжджають до Венеції на одноденні екскурсії як в складі туристичних груп на автобусах, так і самостійно, на особистому транспорті. Ця пропозиція вже знаходиться на розгляді італійського уряду.

Крім того, в місті планують більш жорстко боротися з хуліганством.

"Ми збільшимо штат міської поліції, збільшимо штрафи, але перш за все нам необхідне втручання кримінального правосуддя. Нецензурні дії і певні види поведінки неприпустимі, а економічних санкцій недостатньо. Ті, хто їх робить, повинні постати перед судом і провести ніч в камері, перш ніж їх звільнять під заставу. Це хороший спосіб виховувати, адже слів уже недостатньо", – розповів Луїджі Бруньяро.