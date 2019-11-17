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      У Венеції відкрили для відвідування Площу Святого Марка, незважаючи на високий рівень води

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      Площу Святого Марка відкрили для відвідин / AFP

      Влада відновила доступ до площі Святого Марка у Венеції після її закриття в зв'язку з надзвичайно сильною повінню. Надзвичайники попереджають про небезпечне зростання рівня води у неділю.

      Видання AFP повідомляє, що в місті ще очікують підвищення рівня води до 160 сантиметрів над рівнем моря. І хоч це нижче максимуму в 187 сантиметрів, який зафіксували у вівторок, він все ще є небезпечним.

      Головне: Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду

      Мер міста Луїджи Бруньяро віддав розпорядження закрити площу через несприятливі погодні умови напередодні в п'ятницю. Через рекордну повінь церкви, магазини й будинки в місті, які є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, були затоплені.

      В суботу місцева влада цивільного захисту знизила червоний рівень тривоги для регіону Венеції до оранжевого.

      Повінь у Венеції
      Повінь у Венеції стала рекордною за останні 50 років / AFP

      Уряд Італії розпорядився виділити 20 мільйонів євро для ліквідації наслідків стихії.

      Крім того влада країни вже доручила пришвидшити роботу над проєктом MOSE – системою мобільних шлюзів, що дозволять ізолювати Венеційську лагуну від припливів Адріатичного моря. Він повинен захистити від масштабних повеней Венецію та інші населені пункти на узбережжі лагуни.

      Що відомо про повінь у Венеції?Ввечері 12 листопада у Венеції сталася найсильніша повінь за останні 50 років. Рівень води піднявся до рекордних 187 сантиметрів, затопило майже 80% острівної частини міста. Затопленими виявились більшість популярних туристичних пам’яток міста, серед яких і знаменита площа Сан-Марко.

      Через повінь у Венеції вже загинули дві людини. Один з чоловіків загинув від ураження електричним струмом, коли виливав воду зі свого будинку.

      Венеція зникає під водою – дивіться відео 24 каналу

       

      Повернення захоплених кораблів: у Зеленського підтвердили завершальний етап
      16 листопада
      4089
      Автор: Михайло Года
      Теги: Стихійні лиха
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