У Венеції відкрили для відвідування Площу Святого Марка, незважаючи на високий рівень води
Влада відновила доступ до площі Святого Марка у Венеції після її закриття в зв'язку з надзвичайно сильною повінню. Надзвичайники попереджають про небезпечне зростання рівня води у неділю.
Видання AFP повідомляє, що в місті ще очікують підвищення рівня води до 160 сантиметрів над рівнем моря. І хоч це нижче максимуму в 187 сантиметрів, який зафіксували у вівторок, він все ще є небезпечним.
Головне: Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду
Мер міста Луїджи Бруньяро віддав розпорядження закрити площу через несприятливі погодні умови напередодні в п'ятницю. Через рекордну повінь церкви, магазини й будинки в місті, які є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, були затоплені.
В суботу місцева влада цивільного захисту знизила червоний рівень тривоги для регіону Венеції до оранжевого.
Повінь у Венеції стала рекордною за останні 50 років / AFP
Уряд Італії розпорядився виділити 20 мільйонів євро для ліквідації наслідків стихії.
Крім того влада країни вже доручила пришвидшити роботу над проєктом MOSE – системою мобільних шлюзів, що дозволять ізолювати Венеційську лагуну від припливів Адріатичного моря. Він повинен захистити від масштабних повеней Венецію та інші населені пункти на узбережжі лагуни.
Що відомо про повінь у Венеції?Ввечері 12 листопада у Венеції сталася найсильніша повінь за останні 50 років. Рівень води піднявся до рекордних 187 сантиметрів, затопило майже 80% острівної частини міста. Затопленими виявились більшість популярних туристичних пам’яток міста, серед яких і знаменита площа Сан-Марко.
Через повінь у Венеції вже загинули дві людини. Один з чоловіків загинув від ураження електричним струмом, коли виливав воду зі свого будинку.
Венеція зникає під водою – дивіться відео 24 каналу
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