У Венеції відкрили для відвідування Площу Святого Марка, незважаючи на високий рівень води

Влада відновила доступ до площі Святого Марка у Венеції після її закриття в зв'язку з надзвичайно сильною повінню. Надзвичайники попереджають про небезпечне зростання рівня води у неділю.

Видання AFP повідомляє, що в місті ще очікують підвищення рівня води до 160 сантиметрів над рівнем моря. І хоч це нижче максимуму в 187 сантиметрів, який зафіксували у вівторок, він все ще є небезпечним.

Головне: Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду

Мер міста Луїджи Бруньяро віддав розпорядження закрити площу через несприятливі погодні умови напередодні в п'ятницю. Через рекордну повінь церкви, магазини й будинки в місті, які є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, були затоплені.

В суботу місцева влада цивільного захисту знизила червоний рівень тривоги для регіону Венеції до оранжевого.



Повінь у Венеції стала рекордною за останні 50 років / AFP

Уряд Італії розпорядився виділити 20 мільйонів євро для ліквідації наслідків стихії.

Крім того влада країни вже доручила пришвидшити роботу над проєктом MOSE – системою мобільних шлюзів, що дозволять ізолювати Венеційську лагуну від припливів Адріатичного моря. Він повинен захистити від масштабних повеней Венецію та інші населені пункти на узбережжі лагуни.

Що відомо про повінь у Венеції?Ввечері 12 листопада у Венеції сталася найсильніша повінь за останні 50 років. Рівень води піднявся до рекордних 187 сантиметрів, затопило майже 80% острівної частини міста. Затопленими виявились більшість популярних туристичних пам’яток міста, серед яких і знаменита площа Сан-Марко.



Через повінь у Венеції вже загинули дві людини. Один з чоловіків загинув від ураження електричним струмом, коли виливав воду зі свого будинку.

Венеція зникає під водою – дивіться відео 24 каналу