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      У вересні буде дуже боляче, – Фурса сказав, що чекає на українців без програми МВФ

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      Сергій Фурса / 24 канал

      Щоб отримати програму МВФ, дати сигнал економіці та показати, що все не так погано, то в Україні необхідно прийняти "антиколомойський" закон. МВФ – це єдине джерело ресурсу, бо через світову фінансову кризу, яка виникла через коронавірус, доступ до інших відсутній.

      "Антиколомойський" та антикорупційний законопроєкти – це майже одне і теж. Ігор Коломойський вже став еталоном корупції і українським Паблом Ескобаром, який тримає в заручниках всю країну. Про це в ефірі програми "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі розповів економічний експерт Сергій Фурса. 

      До слова Кабмін зареєстрував у Раді "антиколомойський" законопроєкт: що він передбачає

      За його словами, це наблизить нас до програми МВФ і віддалятиме від дефолту.

      Але тут дуже важливо не лише внести цей законопроєкт і узгодити його між МВФ та урядом, але й щоб в парламенті з'явились голоси. Бо наразі в цьому є сумніви, на жаль, бо серед "слуг народу" є багато людей, які бояться менше коронавірусу, ніж "коломовірусу",
      – пояснив він.

      На запитання журналіста: "Наскільки вистачить потужності українській економіці, якщо законопроєкт не приймуть", він відповів: "Я думаю, що десь до вересня. У вересні вже буде дуже-дуже боляче".

      "Якщо в нас є МВФ, то існують прогнози, як ми пройдемо цю кризу. Якщо в нас МВФ немає, то це прямий шлях до дефолту, тоді будь-які прогнози беззмістовні, прогнозувати катастрофу неможливо. Це подібно до того якби ви падали з 10 поверху і точно не знали б, скільки кісток ви поламаєте, але водночас розуміли, що буде непереливки", – додав експерт.

      Коментар Сергія Фурси про економічну ситуацію в Україні: відео

      Що передбачає "антиколомойський" законопроєкт? Законопроєкт №3260 посилює та деталізує процес визначення компенсації колишнім власникам банків.
      Гарантує неповернення виведених з ринку банків до ексвласників.
      У проєкті описаний механізм компенсації для них, якщо НБУ визнав банк неплатоспроможним за рішенням суду, а це виявилося неправомірним.

      Його називають "антиколомойським", адже він має важливе значення для державного Приватбанку в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.

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      24 березня
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Дефолт в Україні МВФ Транш МВФ Новини України Ігор Коломойський Коронавірус в Україні Законодавство Верховна Рада Гроші
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