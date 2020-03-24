У вересні буде дуже боляче, – Фурса сказав, що чекає на українців без програми МВФ

Щоб отримати програму МВФ, дати сигнал економіці та показати, що все не так погано, то в Україні необхідно прийняти "антиколомойський" закон. МВФ – це єдине джерело ресурсу, бо через світову фінансову кризу, яка виникла через коронавірус, доступ до інших відсутній.

"Антиколомойський" та антикорупційний законопроєкти – це майже одне і теж. Ігор Коломойський вже став еталоном корупції і українським Паблом Ескобаром, який тримає в заручниках всю країну. Про це в ефірі програми "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі розповів економічний експерт Сергій Фурса.

До слова Кабмін зареєстрував у Раді "антиколомойський" законопроєкт: що він передбачає

За його словами, це наблизить нас до програми МВФ і віддалятиме від дефолту.

Але тут дуже важливо не лише внести цей законопроєкт і узгодити його між МВФ та урядом, але й щоб в парламенті з'явились голоси. Бо наразі в цьому є сумніви, на жаль, бо серед "слуг народу" є багато людей, які бояться менше коронавірусу, ніж "коломовірусу",

– пояснив він.

На запитання журналіста: "Наскільки вистачить потужності українській економіці, якщо законопроєкт не приймуть", він відповів: "Я думаю, що десь до вересня. У вересні вже буде дуже-дуже боляче".

"Якщо в нас є МВФ, то існують прогнози, як ми пройдемо цю кризу. Якщо в нас МВФ немає, то це прямий шлях до дефолту, тоді будь-які прогнози беззмістовні, прогнозувати катастрофу неможливо. Це подібно до того якби ви падали з 10 поверху і точно не знали б, скільки кісток ви поламаєте, але водночас розуміли, що буде непереливки", – додав експерт.

Коментар Сергія Фурси про економічну ситуацію в Україні: відео

Що передбачає "антиколомойський" законопроєкт? • Законопроєкт №3260 посилює та деталізує процес визначення компенсації колишнім власникам банків.

• Гарантує неповернення виведених з ринку банків до ексвласників.

• У проєкті описаний механізм компенсації для них, якщо НБУ визнав банк неплатоспроможним за рішенням суду, а це виявилося неправомірним.



Його називають "антиколомойським", адже він має важливе значення для державного Приватбанку в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.