У вересні на Львівщині пройдуть навчання з протидії гібридним загрозам Rapid Trident-2018

З понеділка стартують навчання Rapid Trident-2018, які проходитимуть у Львівській області на Яворівському полігоні. Мета навчань – навчитися протидіяти гібридним загрозам.

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі "Громадського радіо".

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Зазначається, що основу навчань складатиме одна з бригад, що входить до зони підпорядкування оперативного командування "Схід".

Мусієнко зауважив, що бригада сформована з бійців, які мають бойовий досвід. Вони відточуватимуть свої навички та майстерність, які можуть знадобитися їм у бою.

Особливістю навчань є те, що ці вони не будуть вже заточені на місію з підтримки миру та безпеки, як це бувало завжди, а будуть спрямовані на протидію гібридним загрозам,

– сказав Олександр Мусієнко.

Він додав, що під час навчань заплановано моделювання різних ситуацій коли нерегулярні збройні формування, які підтримуються державою-агресором, захоплюють владу.

"Крім того, ми навчаємо наших європейських колег і колег по НАТО протидіяти цим загрозам, передаємо їм свій досвід. І ми від них отримаємо важливі методологічні рекомендації", – наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.

У навчаннях візьмуть участь усі країни Чорноморського басейну, окрім Росії.