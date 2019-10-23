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      У вересні сума нарахованого ПДВ склала майже 21 млрд грн, – ДПС

      69 Читать новость на русском
      Сергій Верланов
      Сергій Верланов

      За попередніми даними, у вересні сума нарахованого податку на додану вартість склала 20,95 млрд грн. Це на 3,55 млрд грн, або на 20,4%, більше, ніж за аналогічний період 2018 року (17,4 млрд грн).

      Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

      Разом з тим, минулого місяця база оподаткування у порівнянні із вереснем 2018 року зросла лише на 3,5% з 731,4 млрд грн до 757,1 млрд грн.

      Зазначається, що за останні два місяці пришвидшилися темпи приросту нарахування податку на додану вартість.

      Державна податкова служба посилює аналітичну роботу, підвищуючи цим ефективність адміністрування ПДВ. А результатом такої роботи є збільшення надходжень до бюджету,
      – розповів очільник податкової Сергій Верланов.

      За його словами, завдяки новим підходам ДПС повертає до бюджету додаткові мільярди гривень. "Це робота головою, а не розмахування кулаками", – зазначив Сергій Верланов на своїй сторінці у Facebook.

      Нагадаємо, у серпні сума нарахованого ПДВ склала 19,8 млрд грн. Це на 2,9 млрд грн, або на 17,2 %, більше аналогічного періоду 2018 року (16,9 млрд грн).

      blog_ava
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      Теги: Податки Державна податкова служба
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