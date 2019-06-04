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      У Верховній Раді запропонували реформу механізму розподілу екоподатку в Україні

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      Екологія
      Екологія / volynnews.com

      Гроші, що виплачуються підприємствами в якості екологічного податку, з 2015 року не направляються на екологічні потреби, що турбує галузевих експертів і екологів.

      Для виправлення ситуації народні депутати Оксана Заружко та Максим Єфімов підготували законопроект, покликаний підвищити ефективність використання коштів у цій сфері. Про це повідомили автори проекту в коментарі для "Апострофа".

      Представники Верховної Ради відзначили, що зміна реформа розподілу екоподатку була підготовлена з метою адаптації державної екологічної політики до міжнародних стандартів.

      "У підприємств-забруднювачів немає ніяких стимулів, щоб посилювати увагу до екологічного питання. Оскільки їм дешевше оплатити цей екологічний податок, ніж інвестувати величезні кошти в еко-модернізацію. Саме тому, вивчивши досвід наших європейських партнерів, зокрема Чеської республіки та королівства Швеції, де створені моделі державні партнерства ключових галузей промисловості і енергетики з питань екологічної модернізації, подібну модель ми хочемо ввести і в Україні", – зазначає Заружко.

      Суть проекту в тому, щоб до 70% екологічного податку, який нараховується кожному підприємству, можна було автоматично повернути в разі, якщо підприємство провело екологічну модернізацію і довело її ефективність.

      "Ми пропонуємо змінити Бюджетний і Податковий кодекс таким чином, щоб у підприємств з'явилися податкові стимули вкладати гроші в довгострокові проекти екологічної модернізації. І після того, як Міністерство екології та природи проведе експертизу і затвердить, що дійсно, ця модернізація – корисна для навколишнього середовища України – до 70% від нарахованого екологічного податку підприємства могли б заощадити, їм ці кошти мають відшкодувати. Робитися це буде в автоматичному режимі, на зразок того, як це зараз відбувається з податком на додану вартість", – пояснила автор проекту.

      Слід зазначити, що зазначена проблема обговорювалася фахівцями в ході Міжнародного форуму Innovation Market. У тексті резолюції форуму наголошується, що тривожні тенденції в питанні розподілу еко-податку виникли відразу після законодавчих змін у 2015 році.

      "До 2013 року – кошти (отримані від еко-податку, – "Апостроф") направлялися до спеціального фонду Державного бюджету, з 2014 року – це загальний фонд. З 2015 року виключена норма, яка дозволяла підприємствам отримувати частину коштів екологічного податку на реалізацію екологічних заходів", – йдеться в документі.

      Таким чином, лише в 2018 році більше 4 мільярдів гривень податків пройшли повз екологічних заходів.

      "Екологічний податок в Україні розглядається як фіскальна функція, а не спрямовується на вирішення екологічних проблем ... Засоби, які витрачаються на екологічне оздоровлення країни, недостатні і набагато менше розміру екологічного податку, який сплачують підприємства-забруднювачі", – зазначається в висновках експертів.

      blog_ava
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      Теги: Екологія Податки
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