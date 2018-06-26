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У ветерана війни на Донбасі, який залишився без ніг, зухвало викрали життєво необхідні речі

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Олександр Чалапчій
Олександр Чалапчій / Viva

Напередодні у Києві невідомі пограбували автомобіль Олександра Чалапчія – ветерана війни на Донбасі, який внаслідок бойових дій утратив обидві ноги. Крім того, воїн є учасником української команди "Ігор нескорених".

Про це сам захисник України сповістив на своїй сторінці у Facebook.

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"Ось так почався ранок. Скоти викрали рюкзак синього кольору, в якому були речі та документи, а найголовніше – зарядку від протезів", – зазначив Олександр Чалапчій.

Крім того, ветеран війни оприлюднив відповідні фото. На кадрах видно, що зловмисники перед крадіжкою розбили у машині скло.

До слова, як написав Олексій Краснощоков, технічні та інші засоби реабілітації може бути достроково замінено на підставі довідки про викрадення, відтак він порекомендував колишньому військовому звернутися до поліції, аби ті зафіксували факт злочину.

Нагадаємо, нещодавно у Києві пограбували голову Конституційного суду Литви Дайнюса Жалімаса.

Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини Києва Пограбування Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
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