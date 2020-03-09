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      У ветерена-афганця через борг держави забрали протез ноги: деталі

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      Ветеран афганської війни, який тільки отримав штучну ногу, знову перейшов на милиці. Фірма забрала протез на переобладнання, але не повернула. Аргументували вчинок тим, що у Міністерстві соціальної політики не перерахували за неї кошти.

      Ветеран втратив ногу, коли підірвався на протипіхотній міні 1982 року. Зараз йому майже 60 років і половину життя він провів без втраченої ноги.

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      Львів'янин звернувся до фонду соціального захисту, аби скористатись програмою протезування. Однак користувався сучасним протезом він лише 2 місяці. Підприємство "Ортотех-Сервіс", яке виготовляло штучну ногу, зняло її на переобладнання і не повернуло.

      28 січня вони мали доробити куксоприймач, щоб я міг ходити на ньому. Вони мало того, що його не зробили, ще зняли стегно, колінний вузол і, по суті, я почав ходити без того,
      – розповів ветеран війни в Афганістані Микола Окілко.

      Йому довелось знову стати на милиці. У компанії, яка забрала в чоловіка протез, спочатку пообіцяли відповісти 24 каналу, а згодом телефоном відмовили. Тепер на учасника бойових дій очікує ще одна експертиза.

      "Ми не можемо сказати, що держава відвернулась від нього і не буде його протезувати. Міністерство звернулося до українського наукового-дослідного інституту протезування щодо оцінки ситуації з куксою і протезуванням Миколи Петровича", – зазначила директорка Фонду соціального захисту інвалідів Львівщини Галина Мисаковець.

      Скільки очікувати на це рішення – невідомо. Якщо у тесті не дорахуються балів, ветерану такого протезу вже не носити.


      Микола Окілко разом із журналістом 24 каналу / Фото 24 канал

      Попри ампутацію, чоловік веде активний спосіб життя — відтискає понад 100 кілограмів від грудей та обожнює настільний теніс.

      Хто має право на безкоштовне протезування в Україні?

      ► інваліди;
      ► діти-інваліди;
      ► окремі категорії громадян з-поміж ветеранів;
      ► військовослужбовці, які брали безпосередню участь в АТО;
      ► особи, які проживали у зоні бойових дій.

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      Автор: Фахрудін Шарафмал
      Теги: Новини України Війна Ветерани Новини Львова
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