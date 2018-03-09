У відомого актора Ірфана Хана знайшли рідкісну хворобу

Зірка Боллівуду та Голлівуду, актор Ірфан Хан заявив, що у нього виявили рідкісне захворювання.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

Читайте також: Онкохвора актриса сповістила про завершення хіміотерапії: відео

"Останні 15 днів моє життя знаходиться в підвішеному стані. Я не міг і подумати, що моя жага до знань приведе мене до виявлення рідкісного захворювання. Я ніколи не здавався, не сходив зі шляху і не збираюся. Моя сім'я і мої близькі зі мною, ми намагаємося знайти краще рішення", – написав Хан.

Проте актор не уточнив про яку саме хворобу йдеться, але підкреслив, що через кілька отримає від лікарів заключний діагноз.

"Наразі побажайте мені удачі!" – додав він.

Хто такий Ірфан Хан?



51-річний актор знявся майже в сотні фільмів і серіалів, зокрема, "Поїзд на Дарджилінг. Відчайдушні мандрівники", "Мільйонер з нетрів", "Нью-Йорк, я люблю тебе", "Інферно", "Нова Людина-павук", "Життя Пі" і "Світ Юрського періоду".