У відомого актора Ірфана Хана знайшли рідкісну хворобу
Зірка Боллівуду та Голлівуду, актор Ірфан Хан заявив, що у нього виявили рідкісне захворювання.
Про це він повідомив у своєму Twitter.
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"Останні 15 днів моє життя знаходиться в підвішеному стані. Я не міг і подумати, що моя жага до знань приведе мене до виявлення рідкісного захворювання. Я ніколи не здавався, не сходив зі шляху і не збираюся. Моя сім'я і мої близькі зі мною, ми намагаємося знайти краще рішення", – написав Хан.
Проте актор не уточнив про яку саме хворобу йдеться, але підкреслив, що через кілька отримає від лікарів заключний діагноз.
"Наразі побажайте мені удачі!" – додав він.
Хто такий Ірфан Хан?
51-річний актор знявся майже в сотні фільмів і серіалів, зокрема, "Поїзд на Дарджилінг. Відчайдушні мандрівники", "Мільйонер з нетрів", "Нью-Йорк, я люблю тебе", "Інферно", "Нова Людина-павук", "Життя Пі" і "Світ Юрського періоду".
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