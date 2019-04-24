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      У відставку подав заступник генпрокурора Єнін, – ЗМІ

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      Євген Єнін подав у відставку
      Євген Єнін подав у відставку / 5 канал

      Заступник генерального прокурора України Євген Єнін подав у відставку.

      Група прокурорів Костянтина Кулика тепер буде розформована, повідомляє LB.ua з посиланням на джерело в Генпрокуратурі.

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      В кінці березня Єнін скасував підозри політикам-фігурантам розслідування кримінальної справи щодо українського олігарха-втікача Сергія Курченка, а саме – екс-голові Адміністрації Президента Борису Ложкіну, його заступнику Олексію Філатову та екс-голові Нацбанку Валерії Гонтаревій. Їх підозрювали в тому, що вони дозволили злочинному угрупованню Курченка легалізувати мільярди доларів.

      Згодом прокурор Кулик заявив, що скасування підозр було незаконним. За словами прокурора, ці дії дозволили фігурантам справи, зокрема Філатову, виїхати за межі України і впливати на свідків, тому Єнін "сприяє організованому злочинному угрупуванню Курченка".

      Щодо ймовірних злочинів Курченка, то за оцінками МВС, злочинні схеми ввезення на територію України і продажу нафтопродуктів групою компаній СЄПЕК, яка належить олігархові, завдали українському бюджету збитків на 7 мільярдів гривень. Проти Курченка відкрито низу кримінальних справ, його майно та майно підприємств заарештовані.

       

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      Теги: Новини політики Новини України ГПУ Сергій Курченко Валерія Гонтарева Борис Ложкін
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