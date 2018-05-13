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У відвойованому "Гостинному дворі" можуть зробити музей Києва, – КМДА

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У відвойованому
У відвойованому "Гостинному дворі" можуть зробити музей Києва, – КМДА / kiev.unian.ua

У КМДА очікують передачі у власність громади Києва "Гостинного двору", який суд повернув державі. Там кажуть, що у майбутньому приміщення "Гостинного двору" можна використовувати як музей Києва.

Про це повідомили у прес-центрі КМДА.

Боротьба за цю історичну будівлю тривала 7 років. І ми разом із активістами відстоювали інтереси громади. Апеляційний суд на початку березня ухвалив справедливе рішення. Також я вдячний прокуратурі за допомогу в цій справі. Ми продовжуємо наполягати на передачі "Гостинного двору" у комунальну власність,
– зазначив міський голова столиці Віталій Кличко.

Він також додав, що вулиця Сагайдачного та Контрактова площа стали пішохідною зоною. Тепер міська влада хоче продовжити втілення плану з реконструкції Контрактової площі та інших ключових об’єктів стародавнього Подолу.

"Ми поступово приводимо Поділ до належного стану, щоб він став справжньою туристичною перлиною нашого міста: ми відкрили оновлену Поштову площу, яка стала улюбленим місцем відпочинку киян. Те ж зробимо із Контрактовою площею і "Гостинним двором". Сподіваюся, справедливість переможе і щодо іншого об’єкту - так званого "вертолітного майданчику Януковича". І він, за сприяння Генпрокуратури, буде переданий у власність столичної громади", – підкреслив міський голова Києва.

Щодо майбутнього використання "Гостинного двору", то мер столиці запропонував створити у його приміщенні музей міста Києва. Концепцію використання об’єкта на благо громади столиці після передачі "Гостинного двору" на баланс міста затверджуватиме Київрада.

Нагадаємо, після тривалих судових процесів 28 лютого Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та прийняв нове, яким розірвав договір оренди та зобов’язав приватну структуру повернути державі будівлю "Гостинного двору".

Що таке "Гостинний двір"? Це – торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, збудований у 1809 році. Постановою Кабінету міністрів від 15 серпня 2011 року Гостинний двір було виведено із Державного реєстру пам’яток архітектури. У вересні 2012 року Київрада передала "Укрреставрації" в оренду на 5 років земельну ділянку під "Гостинним двором" для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою, чим тоді обурилася громада.

 

Теги: Новини України Новини Києва КМДА
Джерело: 24 канал
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