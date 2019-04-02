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      У вигрібну яму замість туалету ходить кожен п’ятий росіянин

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      Скільки росіян не мають удома туалетів
      Скільки росіян не мають удома туалетів / Ілюстративне фото

      Доступу до централізованої каналізації, тобто до звичайного туалету, не мають близько 22,6% жителів Росії. Тож більшість користується вигрібними ямами.

      Системою труб у вигрібні ями користуються 16,8% росіян. Ще 5,8% росіян узагалі не мають жодної системи каналізації, повідомляє РБК з посиланням на дослідження Росстату про умови життя в Росії за 2018 рік.

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      Скільки жителів російських сіл не мають доступу до централізованої каналізації?

      • Централізованої каналізації немає у 66,5% росіян-жителів сіл.
      • 48,1% сімей у російських селах користуються вигрібними ямами.
      • 18,4% сімей не мають каналізації взагалі.

      Скільки жителів російських міст не мають доступу до централізованої каналізації?

      • У російських містах, де люди здебільшого живуть в багатоквартирних будинках, 9% городян не мають доступу до каналізації.
      • Серед багатодітних сімей 40,9% не підключені до системи каналізації.
      • 29,7% сімей у містах використовують вигрібні ями.
      • 11,2% сімей у містах узагалі не мають каналізації.

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      Росія туалети каналізація статистика

      Скільки росіян не мають домашніх туалетів?

      • Близько 12,6% росіян не мають туалету в своїй квартирі або будинку, в якому живуть. Тож вони користуються загальними санвузлами або мають туалет в окремій будівлі.
      • Туалети в окремій або дворовій будівлі мають 38,2% жителів російських сіл та 4,7% жителів міст.
      • Серед багатодітних сімей 28,8% не мають туалету в квартирі або будинку.

      Росія каналізація туалети статистика

      Дослідження проводили з 15 по 29 вересня 2018 року в усіх регіонах Росії. Опитування охопило 60 тисяч домогосподарств. Людей опитували особисто. Підсумки дослідження були опубліковані 1 квітня 2019 року.

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      Теги: Новини Росії Статистика Соціологічне дослідження Інфографіка Комунальні послуги
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