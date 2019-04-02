У вигрібну яму замість туалету ходить кожен п’ятий росіянин

Доступу до централізованої каналізації, тобто до звичайного туалету, не мають близько 22,6% жителів Росії. Тож більшість користується вигрібними ямами.

Системою труб у вигрібні ями користуються 16,8% росіян. Ще 5,8% росіян узагалі не мають жодної системи каналізації, повідомляє РБК з посиланням на дослідження Росстату про умови життя в Росії за 2018 рік.

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Скільки жителів російських сіл не мають доступу до централізованої каналізації?

Централізованої каналізації немає у 66,5% росіян-жителів сіл.

48,1% сімей у російських селах користуються вигрібними ямами.

18,4% сімей не мають каналізації взагалі.

Скільки жителів російських міст не мають доступу до централізованої каналізації?

У російських містах, де люди здебільшого живуть в багатоквартирних будинках, 9% городян не мають доступу до каналізації.

Серед багатодітних сімей 40,9% не підключені до системи каналізації.

29,7% сімей у містах використовують вигрібні ями.

11,2% сімей у містах узагалі не мають каналізації.

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Скільки росіян не мають домашніх туалетів?

Близько 12,6% росіян не мають туалету в своїй квартирі або будинку, в якому живуть. Тож вони користуються загальними санвузлами або мають туалет в окремій будівлі.

Туалети в окремій або дворовій будівлі мають 38,2% жителів російських сіл та 4,7% жителів міст.

Серед багатодітних сімей 28,8% не мають туалету в квартирі або будинку.

Дослідження проводили з 15 по 29 вересня 2018 року в усіх регіонах Росії. Опитування охопило 60 тисяч домогосподарств. Людей опитували особисто. Підсумки дослідження були опубліковані 1 квітня 2019 року.