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У Вінниці через негоду акація впала на п'ятиповерховий будинок: фото

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У Вінниці на п'ятиповерховий будинок впала акація
У Вінниці на п'ятиповерховий будинок впала акація / прес-служба ДСНС України у Вінницькій області

У Вінниці на п'ятиповерховий будинок впала акація. Масивне дерево дивом не зачепило балкони та вікна мешканців, вибивши скло на сходовій клітці між 3 та 4 поверхами.

Про це інформують у прес-службі ДСНС України у Вінницькій області.

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30 червня до Служби порятунку надійшло повідомлення, що через погіршення погодних умов на 5-поверховий будинок на проспекті Юності у Вінниці впало дерево. На місце виклику було направлено черговий караул ДПРЧ-1 міста. Під час обстеження території виявлено, що дерево впало на вікно сходової клітини між третім та четвертим поверхом,
– йдеться у повідомленні.

У місцевих ЗМІ пишуть, що масивна акація дивом не запечила балкони та вікна місцевих мешканців.

дснс дерево впало негода
Дерево впало на вікно сходової клітини між третім та четвертим поверхом

"Це просто диво, що ця акація не впала у людське вікно чи на балкон. Бо це було б дуже погано. Після того, як всі оговтались від такої неприємної несподіванки, почався "атракціон". Діти повибігали на вулицю, якраз і дощ не йшов. На велосипедах каталися навколо дерева. А рятувальникам довелося їх відганяти подалі, коли акацію прибирали", – розповіла жителька будинку, яка попросила не називати її імені.

Теги: Новини України Вінниця ДСНС Негода в Україні
Джерело: 24 канал
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