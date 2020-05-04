У Вінниці медики отримали 86 копійок доплати за роботу з інфікованим на коронавірус

Під стінами Вінницької районної лікарні, яку перепрофілювали для роботи з інфікованим на коронавірус, відбувся пікет. Протестували самі медики та працівники лікарні, які отримали сміховинні надбавки за свою роботу під час пандемії коронавірусу.

Протест виник через те, що лікарі, медсестри та санітарки отримали не рівномірні надбавки за роботу з хворими на COVID-19, повідомляє "Вінниця.Info".

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"Ми не втекли із цієї "передової"! Не сховали у відпустки чи на лікарняні! Покинули своїх дітей, чоловіків та батьків і живемо заради порятунку пацієнтів фактично у лікарні. А нам за квітень кинули на картки по 86 копійок доплати до звичайної ставки. А лікарям по 1,68 гривні! Це як? Чи пообіцяли в Києві та забули", – наводить слова однієї з протестуючих "33 канал".

У Вінницькій області зафіксовано 436 випадків зараження коронавірусом. З них понад 130 випадків – серед медиків (майже кожен третій).

Дивіться відео з протесту медиків у Вінниці

Натомість керівництво лікарні у відповідь заявило, що нарахування до зарплати лікарі, медсестри та санітарки отримують відповідно до табеля робочого часу, який заповнюють керівники структурних підрозділів. А також заявили, що є неузгодженість між центральним і місцевими бюджетами щодо надбавок.

Відео спілкування медиків та керівництва лікарні щодо надбавок

Сам пікет тривав близько 2 годин. Після цього лікарі та медсестри позабирали свої плакати. Однак пообіцяли, що за тиждень знову вийдуть на акцію протесту, якщо обіцянки центральної влади щодо надбавок не будуть виконані.