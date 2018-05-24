У Вінниці посадовець мерії вимагав хабар у вигляді обігрівача

Працівники Національної поліції повідомили про підозру одному із посадовців Вінницької міськради, який вимагав і отримав хабар у вигляді опалювальної техніки.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції.

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У повідомленні зазначається, що правоохоронцям вдалося встановити факт вимагання неправомірної вигоди посадовою особою міської ради Вінниці.

Оперативники Національної поліції відділу Управління захисту економіки зібрали матеріали, які підтвердили причетність до злочину одного з керівників відділу міської ради.

Поліція задокументувала факт вимагання від представників компанії, яка виграла тендер на проведення ремонтних робіт у закладах освіти міста, хабара. За підписання актів виконаних робіт та неперешкоджання в подальшому при прийомі будівельно-монтажних робіт посадовець вимагав обігрівач, вартість якого становила 37 тисяч гривень.



Посадовець вимагав хабар у вигляді обігрівача ціною 37 тисяч гривень

Під час проведення обшуків за місцем проживання фігуранта оперативники вилучили отриманий ним, в якості хабара, обігрівач. Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про застосування щодо нього запобіжного заходу.

Вінницькому посадовцю загрожує покарання у вигляді штрафу від 17 000 до 25 500 гривень або арешту на строк від трьох до шести місяців, або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.