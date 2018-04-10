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У Вінниці стався обвал на будівництві, під завалами опинились люди: фото, відео

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У центрі Вінниці стався обвал на будівництві
У центрі Вінниці стався обвал на будівництві / 20 хвилин

10 квітня у Вінниці стався обвал на будівництві, внаслідок якого постраждало щонайменше троє людей.

Інцидент трапився в самому центрі міста на вулиці Соборній приблизно о 15:30.

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Як пише місцеве видання "20 хвилин" завалилась стіна між будівлею банку та готелем "Франція".

За інформацією від рятувальників, які працюють на місці обвалу, під завалами опинилось щонайменше троє людей, двох із них уже вдалось витягнути.

Станом на 16:00 з-під завалів витягнули уже всіх постраждалих – це були робітники, які працювали на будівництві.

Двох потерпілих забрали до лікарні, третій — від госпіталізації відмовився.

З'явились перші фото та відео з місця обвалу в центрі Вінниці.

Вінниця обвал на будівництві
В центрі Вінниці стався обвал на будівництві

Вінниця обвал на будівництві
Під завалами опинились троє рятувальників

Вінниця обвал на будівництві
Один з постраждалих внаслідок обвалу у Вінниці відмовився від госпіталізації

Дивіться відео з місця обвалу на будівництві у Вінниці:

Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Вінниця
Джерело: 24 Канал
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