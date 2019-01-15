У Вінниці від кору померло 8-місячне немовля

У понеділок, 14 січня у Вінницькій дитячій обласній інфекційній лікарні від кору померла 8-місячна дитина.

Про це повідомила обласний дитячий інфекціоніст Ірина Незгода, пише 20 хвилин.

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Вона зазначила, що у місті епідемія кору.

Дитячий інфекціоніст Ірина Незгода “ За 35 років такого кору ми не бачили. В нас зараз епідемія, яка пішла з Європейських країн, на західну Україну, а потім як це зазвичай відбувається прийшла до нас ”.

Вона зазначає, що за два тижні 2019 року на кір захворіли 524 людини, з них 288 дітей. А у 2018 році зареєстрували понад 3,3 тисячі випадків кору.

Ірина Незгода повідомила, що 70% із людей, які захворіли на кір, не мали відповідного щеплення.

Кір – що це? Це надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях — до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення

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