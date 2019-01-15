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      У Вінниці від кору померло 8-місячне немовля

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      У Вінниці від кору померло 8-місячне немовля
      У Вінниці від кору померло 8-місячне немовля / Фото з вільних джерел

      У понеділок, 14 січня у Вінницькій дитячій обласній інфекційній лікарні від кору померла 8-місячна дитина.

      Про це повідомила обласний дитячий інфекціоніст Ірина Незгода, пише 20 хвилин.

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      Вона зазначила, що у місті епідемія кору.

       
      Дитячий інфекціоніст Ірина Незгода
      За 35 років такого кору ми не бачили. В нас зараз епідемія, яка пішла з Європейських країн, на західну Україну, а потім як це зазвичай відбувається прийшла до нас ”.

      Вона зазначає, що за два тижні 2019 року на кір захворіли 524 людини, з них 288 дітей. А у 2018 році зареєстрували понад 3,3 тисячі випадків кору.

      Ірина Незгода повідомила, що 70% із людей, які захворіли на кір, не мали відповідного щеплення.

       
      Кір – що це?

      Це надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях — до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Кір
      Джерело: 24 Канал
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