У Вінниці від кору померло 8-місячне немовля
У понеділок, 14 січня у Вінницькій дитячій обласній інфекційній лікарні від кору померла 8-місячна дитина.
Про це повідомила обласний дитячий інфекціоніст Ірина Незгода, пише 20 хвилин.
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Вона зазначила, що у місті епідемія кору.
Вона зазначає, що за два тижні 2019 року на кір захворіли 524 людини, з них 288 дітей. А у 2018 році зареєстрували понад 3,3 тисячі випадків кору.
Ірина Незгода повідомила, що 70% із людей, які захворіли на кір, не мали відповідного щеплення.
Це надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях — до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення
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