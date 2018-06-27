У Вінницькій області масове отруєння дітей після святкування шкільних випускних

У Вінницькій області 62 людини госпіталізували до лікарні після святкування випускних вечорів у двох селах Чечельницького району. Серед постраждалих – 23 дитини.

Про це повідомили у головному управлінні Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

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Станом на 27 червня 2018 року в інфекційному відділенні Бершадської окружної лікарні інтенсивного лікування та у Чечельницькій лікарні планового лікування знаходиться 62 особи, серед яких 23 дитини з ознаками гострої кишкової інфекції. Всім госпіталізованим встановлено попередній діагноз "Гострий гастроентероколіт". Перебіг захворювання у всіх хворих середнього ступеню важкості,

– повідомили в управлінні.

Зазначається, що всього в святкуванні випускних вечорів в Чечельницькому районі в селі Бондурівка приймало участь 68 осіб та в селі Стратіївка - 85 осіб.

У Держпродспоживслужбі повідомили, що спалах виник після святкування випускного вечору у вказаних селах. Святкові вечері проводились в приміщенні сільського будинку культури та в приміщенні школи.

"Страви для святкування обох випускних вечорів замовлялись та готувались в кафе "Вербка" СТ "Вікторія-П" с. Вербка Чечельницького району та доставлялись до місць проведення заходів приватним транспортом власника кафе, без холодильного обладнання. Працівники кафе були допущені до роботи без пройденого медичного огляду в повному об’ємі, технологічного, холодового інвентарю не достатньо, приміщення потребують ремонту", – йдеться у повідомленні.

До адміністративної відповідальності притягнуто власницю кафе та директора Стратіївського НВК.