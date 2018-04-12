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У вінницькій школі учень розпилив газ: є постраждалі

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У Вінниці учень розпилив перцевий балончик у школі
У Вінниці учень розпилив перцевий балончик у школі / vinnitsa.info

У вінницькій школі №9 учень розпилив газ дратівливої дії. Постраждало 12 школярів, один із них госпіталізований.

Про це повідомляє прес-служба поліції в області.

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12 квітня близько 13:30 у школі №9, розташованій на вулиці Брацлавській, хтось з учнів розпилив газ дратівливої дії. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та медики,
– йдеться у повідомленні.

У поліції також зазначають, що із загальноосвітнього закладу евакуювали близько 500 школярів та вчителів.

Як пишуть місцеві ЗМІ, учні школи розповіли, що двоє хлопців посварилися та один із них розпилив балончик із перцевим газом. Окрім цього, повідомляють, що допомоги потребувало 12 дітей, одного школяра шпиталізували.

Правоохоронці наразі з'ясовують більш детальні подробиці інциденту.

Нагадаємо, на Буковині патрульна поліція затримала неповнолітнього водія. 15-річний школяр кермував напідпитку та під час переслідування скоїв ДТП.

Теги: Новини України Вінниця Кримінальні новини Поліція
Джерело: 24 канал
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