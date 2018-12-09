У Вірменії закінчились дострокові парламентські вибори: на них сталося понад 100 порушень

У Вірменії закінчились дострокові вибори до парламенту. Перші результати голосування будуть відомі вже 10 грудня.

Голосування у 13 виборчих округах країни розпочалось о 8 ранку та закінчилось о 20 вечора (за місцевим часом – 24), інформує вірменське видання ArmenPress.

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У парламентських виборах взяли участь 11 політичних сил – 9 партій і 2 блоки. Для того, щоб пройти в парламент, їм необхідно подолати 5-відсотковий, а блокам – 7-відсотковий бар'єр. Очікується, що більшість у Національних зборах Вірменії складе партія виконувача обов'язків глави уряду Нікола Пашиняна – "Наш крок".

До слова, саме Пашинян ініціював проведення в країні дострокових виборів.



Вибори у Вірменії

На цей момент відомо, що явка на виборах була досить низкою та склала 39,7%.

Якщо необхідний бар'єр подолають лише дві політичні сили, то електоральний конкурент на третьому місці, незалежно від результату, також отримає мандати. Вірменська Конституція гарантує присутність в представницькому органі мінімум трьох партій або блоків.

Парламент обирається терміном на 5 років. У Національні збори має увійти мінімум 101 депутат, ще 4 місця за спеціальною квотою виділені представникам чотирьох великих національних меншин – єзидам, росіянам, ассирійцям і курдам.

Додамо, що у поліції кажуть про 144 зареєстрованих повідомлення про порушення на виборах. Так, 36 із них зареєстровані в Єревані і 108 в областях.

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З них – 58 стосувалися злочинів, а 86 – не містили ознаки складу злочину. Сім з 58 повідомлень були спрямовані в підрозділи військової поліції, одне – в прокуратуру. Іншими випадками займається поліція.

Нагадаємо, Нікол Пашинян пішов у відставку 16 жовтня, прямо озвучивши головну мету, – спровокувати проведення дострокових парламентських виборів.



24 жовтня на спеціальному засіданні Національних зборів Вірменії депутати спеціально не обрали єдину кандидатуру Пашиняна на пост прем'єра для того, щоб втілити його план у життя. Адже згідно з конституцією, парламент може бути розпущений у разі, якщо двічі не обере главу уряду.