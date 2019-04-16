У Вищої ради правосуддя несподівано змінився голова: деталі

Новим головою Вищої ради правосуддя 16 квітня 2019 року став суддя Володимир Говоруха. Його обрали члени ВРП таємним голосуванням замість попереднього голови – Ігора Бенедисюка. Останнього Громадська рада доброчесності визнала невідповідним "критеріям доброчесності та професійної етики". До Говорухи, натомість, зауважень майже немає.

Чому ВРП потребувала нового голову

Тепер уже колишній голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк 16 квітня звернувся із заявою, де попросив припинити його повноваження як голови ВРП. Приблизно о 16:00 члени ВРП одноголосно задовольнили цю заяву. "Дякую всім за роботу", – єдине, що сказав Бенедисюк.

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Бенедисюка обрали головою Вищої ради юстиції (пізніше реорганізована у ВРП) 9 червня 2015 року. А у травні 2017 року переобрали на другий термін – загалом керівника ВРП обирають на два роки. До слова, 30 квітня у Бенедисюка (як і ще в кількох членів ВРП) строк повноважень сплив би і без заяв.



Ігор Бенедисюк звільнив посаду голови ВРП

Що таке Вища рада правосуддя і чим вона займається?Це незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування. Його мета – забезпечення незалежності судової влади, її відповідальності перед суспільством. Також формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, професійної етики в роботі суддів і прокурорів.

До Ігоря Бенедисюка у журналістів та Громадської ради доброчесності було багато претензій. Наприклад, Бенедисюк не може чітко пояснити, чи позбувся російського громадянства. Він каже, що колись працював суддею в Росії з українським громадянством. Але це неможливо за законодавством РФ. А ще Бенедисюк отримав від Петра Порошенка нагородну зброю, хоча це заборонено законом.

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У ГРД вважають: "Перебуваючи на посаді голови Вищої ради правосуддя, Ігор Бенедисюк не забезпечив належного очищення судової влади від недоброчесних суддів, що унеможливило відновлення довіри суспільства до суддів". Утім, попри все це, у березні 2019 Бенедисюк став переможцем конкурсу в Касаційний господарський суд в складі Верховного суду України.

Кого обрали замість Бенедисюка

Після голосування щодо звільнення Бенедисюка член ВРП Андрій Бойко запропонував на посаду нового голови Ради суддю Київського апеляційного суду Володимира Говоруху: "Його особисті якості, високий професійний рівень, здатність мобілізувати колег і готовність почути інших дозволять Вищій раді правосуддя успішно здійснювати свою діяльність:.



Володимир Говоруха – голова ВРП з 16 квітня 2019 року

Голосували таємно, і виявилося: 17 членів ВРП підтримали Володимира Говоруху, не підтримали – лише 2. Хоча вибори не відбулися без непорозумінь: один з членів Ради в момент голосування виходив з приміщення, де проводилося голосування. Довелося голосувати вдруге.

Чи має Громадська рада доброчесності претензії до Говорухи?Мінуси: за відомостями з Єдиного державного реєстру судових рішень, суддя Говоруха був у складі колегії суддів, яка залишила без змін вирок Ірпінського міського суду Київської області, який виправдав ірпінського забудовника Табалюка щодо сутички із журналістами. Дії Табалюка, який намагався вирвати камеру з рук оператора, вирвав об'єктив і заховав його в себе в машині, зафіксували відеокамерою. Та попри це суд визнав, що у забудовника не було "умислу перешкоджати журналістській діяльності".



Плюси: Реєстр судових рішень також показує, що суддя Говоруха входив до складу колегії суддів, яка ухвалила скасування виправдувального вироку колишньому ректорові Податкової академії Петру Мельнику, якого затримали 27 липня 2013 року за звинуваченням в отриманні хабара від абітурієнтів у розмірі 40 і 80 тисяч гривень за вступ до податкової академії. Однак Мельника виправдав Ірпінський міський суд Київської області.



Професійність: за даними офіційного веб-сайту ВККС України, 27 жовтня 2017 року суддя Володимир Говоруха підтвердив можливість здійснювати правосуддя в Апеляційному суді Київської області.

Тим часом керівник прес-центру судової влади України Оксана Лисенко на своїй сторінці в Facebook написала: "Сьогодні завершився важливий період перебування Ігоря Бенедисюка на посаді голови ВРП. Ганебні явища в судовій владі отримували належну публічну і правову оцінку".