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"У високій траві": Netflix взялись за екранізацію книги Стівена Кінга

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"У високій траві": Netflix взялись за екранізацію книги Стівена Кінга / nerdist.com

Популярний стрімінговий сервіс Netflix зніме фільм за мотивами роману Стівена Кінга "У високій траві" 2012 року. Відомий роман був написаний письменником спільно з його сином Джозефом Гіллстромом Кінгом.

Наразі лише ведуться переговори про участь в проекті актора Джеймса Марсдена з серіалу "Світ Дикого Заходу". Проте над адаптацією роману вже почав працювати режисер і сценарист Вінченцо Наталі, відомий за фільмом "Куб" (1997).

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Дія фільму на основі фантастичного роману відбувається на кукурудзяному полі, з якого неможливо вибратися. Герої фільму проїжджають повз на машині, однак чують крик маленького хлопчика про допомогу. Вони кидаються йому на допомогу, шукають хлопчика серед поля, але не можуть знайти дорогу назад.


Анонсований постер до фільму "У високій траві" Стівена Кінга і Джо Гілла

Зйомки хоррор-стрічки розпочнуться вже цього літа в Торонто. Дату виходу кінокартини поки не називають.

Стівен Кінг та його син Джо Гілл вперше опублікували спільний роман у 2012 році частинами: перша частина вийшла в червнево-липневому номері журналу "Esquire", а друга – в тому ж таки журналі, але вже місяцем пізніше.


Стівен Кінг і його син Джо Гілл

Теги: LifeStyle Кіно Література
Джерело: Engadget
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