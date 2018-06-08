У Вітні Х'юстон могла бути ще одна донька: несподівана заява американки

36-річна американка Рене Х'юстон запевнила, що є рідною донькою легендарної Вітні Х'юстон. Жінка заявила, що перед смертю співачка навідалась до неї та розповіла правду.

Про це повідомляє RadarOnline.

Жінка зазначила, що Вітні Х'юстон начебто народила її у 1981 році, коли співачці було всього 18 років. Свого первістка артистка вирішила віддати до дитячого будинку в Сент-Луїсі, щоб мати змогу продовжувати свою кар'єру.

Читайте також: Це огидно: родичі Вітні Х’юстон різко відреагували на скандальну обкладинку Каньє Веста

За словами Рене Х'юстон, вона дізналась про те, хто її мама, у 2010 році. Тоді зірка зателефонувала їй та розповіла правду. Згодом, як стверджує американка, Вітні Х'юстон приїхала до її помешкання у штаті Міссурі зі своєю донькою Боббі Крістіною Браун.



Вітні Х'юстон з донькою Боббі Крістіною Браун

Вітні приїхала на вулицю, де я живу, у великій машині. Вона вийшла, і ми почали розмовляти. Вона сказала, що є моєю біологічною матір'ю, і що хоче стати частиною мого життя,

– розповіла Рене Х'юстон.

Інсайдери видання розповіли, що сім'я Вітні Х'юстон, зокрема, її мама, не знають Рене та не уявляють, як жінка буде доводити правдивість своїх слів.

Зазначимо, що у лютому 2012 року Вітні Х'юстон померла за загадкових обставин. Її тіло знайшли у номері готелю в Лос-Анджелесі. У 2015 році її єдина донька Боббі Крістіна Браун померла в лікарні на 23-му році життя. Від грудня 2014 року дівчина була в комі. Правоохоронці підозрюють, що до смерті Боббі Крістіни причетний її громадянський чоловік Нік Гордон.



Спадок співачки Вітні Х'юстон, який оцінювали у 20 мільйонів доларів, перейшов матері співачки та її двом братам.