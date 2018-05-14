У вівторок на максимальний близькості до Землі пролетить астероїд

15 травня, у вівторок, до Землі наблизиться астероїд 2010 WC9 0 він пролетить на безпечній для нашої планети відстані.

Про це пише EarthSky.

Астероїд пройде на відстані, що дорівнює половині дистанції від планети до Місяця. Розміри астероїда – від 60 до 130 метрів.

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До речі, проліт цього астероїда стане максимальним зближенням із Землею тіла такого розміру.

Вперше астрономи помітили астероїд 2010 WC9 30 листопада 2010 року.

Раніше науковці заявили, що потенційно небезпечні для Землі астероїди залишаються невидимими для наземних телескопів.

Що таке астероїд? Це тверде небесне тіло, що рухається по орбіті в Сонячній системі. На думку вчених, у Сонячній системі розміщені від мільйона до двох мільйонів астероїдів розміром більше кілометра у діаметрі. Велика частина з них розташована в поясі між Юпітером і Марсом, але окремі астероїди можуть рухатися по еліптичній орбіті і поза межами цього поясу, навколо Сонця.