У війни також є правила: в Україні запустили корисний додаток про військові конфлікти

В Україні створили додаток для військових і цивільних про те, що дозволено і не дозволено на війні, згідно з нормами міжнародного права. Розробники сподіваються, що набуті знання допоможуть знизити число непотрібних страждань і жертв.

Розробником стала міжнародна організація "Женевський заклик" у рамках кампанії "У війни теж є правила". Додаток створили в ігровій формі. Він має два рівня складності і 28 сценаріїв.

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На кожному з рівнів пропонують ознайомитися з реальними ситуаціями, які можуть виникнути під час бойових дій. На користувачів чекають питання, пов'язані з військовою тактикою, веденням бойових дій, захистом дітей і цивільного населення, використанням зброї, наданням допомоги пораненим.

Серед іншого, у додатку можна знайти відповіді на запитання:

Чи можна стріляти по лікарнях і школах, якщо в них знаходиться противник?

Чи можна приймати і вербувати до своїх лав молодих людей, якщо ви не впевнені, що їм виповнилося 18 років?

Чи може військовий імітувати здачу в полон, щоб несподівано напасти на противника і застати його зненацька?

Відповідаючи на питання правильно, користувач може перейти на рівень командира з більш складними питаннями і сценаріями, завершивши які, отримає сертифікат проходження гри.



Додаток "У війни також є правила"

Вперше додаток став доступним в Лівії в 2015 році під назвою "Солдат, а не вбивця". Його активно скачують тисячі бійців різноманітних збройних структур, що діють в Сирії, Іраку, Ємені, Філіппінах. В Україні додаток з'явився у 2019 році з назвою "У війни також є правила".

Що таке "Женевський заклик"?Це міжнародна недержавна гуманітарна організація, яка займається захистом цивільного населення в збройних конфліктах. "Женевський заклик" зосереджує свої зусилля на захисті дітей від наслідків збройних конфліктів, забороні сексуального насильства і гендерної дискримінації, захисті медичних місій та забороні використання протипіхотних мін під час військових дій.



Організація була заснована у 2000 році в Женеві (Швейцарія) з метою залучення суб'єктів військових конфліктів до дотримання норм міжнародного гуманітарного права.



Сьогодні представництва "Женевського заклику" працюють в країнах Азії, Африки, Латинської Америки та Близького Сходу. Ми сприяємо тому, щоб супротивні сторони більшою мірою шанували закони збройного конфлікту та підтримуємо ініціативи місцевих громад для покращення власної безпеки.



З 2018 року організація представлена ​​в Україні.