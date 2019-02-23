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      У війни також є правила: в Україні запустили корисний додаток про військові конфлікти

      195 Читать новость на русском
      Донецький аеропорт
      Донецький аеропорт / 24 канал

      В Україні створили додаток для військових і цивільних про те, що дозволено і не дозволено на війні, згідно з нормами міжнародного права. Розробники сподіваються, що набуті знання допоможуть знизити число непотрібних страждань і жертв.

      Розробником стала міжнародна організація "Женевський заклик" у рамках кампанії "У війни теж є правила". Додаток створили в ігровій формі. Він має два рівня складності і 28 сценаріїв.

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      На кожному з рівнів пропонують ознайомитися з реальними ситуаціями, які можуть виникнути під час бойових дій. На користувачів чекають питання, пов'язані з військовою тактикою, веденням бойових дій, захистом дітей і цивільного населення, використанням зброї, наданням допомоги пораненим. 

      Серед іншого, у додатку можна знайти відповіді на запитання:

      • Чи можна стріляти по лікарнях і школах, якщо в них знаходиться противник?
      • Чи можна приймати і вербувати до своїх лав молодих людей, якщо ви не впевнені, що їм виповнилося 18 років?
      • Чи може військовий імітувати здачу в полон, щоб несподівано напасти на противника і застати його зненацька? 

      Відповідаючи на питання правильно, користувач може перейти на рівень командира з більш складними питаннями і сценаріями, завершивши які, отримає сертифікат проходження гри.


      Додаток "У війни також є правила"

      Вперше додаток став доступним в Лівії в 2015 році під назвою "Солдат, а не вбивця". Його активно скачують тисячі бійців різноманітних збройних структур, що діють в Сирії, Іраку, Ємені, Філіппінах. В Україні додаток з'явився у 2019 році з назвою "У війни також є правила".

      Що таке "Женевський заклик"?Це міжнародна недержавна гуманітарна організація, яка займається захистом цивільного населення в збройних конфліктах. "Женевський заклик" зосереджує свої зусилля на захисті дітей від наслідків збройних конфліктів, забороні сексуального насильства і гендерної дискримінації, захисті медичних місій та забороні використання протипіхотних мін під час військових дій.     

      Організація була заснована у 2000 році в Женеві (Швейцарія) з метою залучення суб'єктів військових конфліктів до дотримання норм міжнародного гуманітарного права.

      Сьогодні представництва "Женевського заклику" працюють в країнах Азії, Африки, Латинської Америки та Близького Сходу. Ми сприяємо тому, щоб супротивні сторони більшою мірою шанували закони збройного конфлікту та підтримуємо ініціативи місцевих громад для покращення власної безпеки.     

      З 2018 року організація представлена ​​в Україні.

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      Теги: Новини України Війна Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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