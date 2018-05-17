У військовому містечку на Львівщині знайшли застреленого начальника варти

17 травня на території одного з військових містечок Львівщини у вартовому приміщенні виявили тіло начальника варти з двома вогнепальними пораненнями – в області голови та грудей.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Західного регіону України. Читайте також: Молодь не йде в ЗСУ через брак мотивації, – військовий Зазначається, що на місце події виїхали слідчо-оперативна група Слідчого управління ГУ НП у Львівській області, прокурори військової прокуратури Львівського гарнізону та військовослужбовці Західного територіального управління ВСП. Наразі проводиться комплекс слідчих розшукових дій щодо встановлення обставин події та можливих причетних осіб до вчинення цього злочину.