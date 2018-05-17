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КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У військовому містечку на Львівщині знайшли застреленого начальника варти

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Розслідуванням займається військова прокуратура
Розслідуванням займається військова прокуратура / nikorupciji.org

17 травня на території одного з військових містечок Львівщини у вартовому приміщенні виявили тіло начальника варти з двома вогнепальними пораненнями – в області голови та грудей.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Західного регіону України.

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Зазначається, що на місце події виїхали слідчо-оперативна група Слідчого управління ГУ НП у Львівській області, прокурори військової прокуратури Львівського гарнізону та військовослужбовці Західного територіального управління ВСП.

Наразі проводиться комплекс слідчих розшукових дій щодо встановлення обставин події та можливих причетних осіб до вчинення цього злочину.

 

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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