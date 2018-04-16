У власників iPhone 8 виникли проблеми після оновлення операційної системи

Власники iPhone 8 виявили проблему, яка може виникнути після оновлення смартфону до операційної системи iOS 11.3. Після інсталяції пакету оновлень є ймовірність відмови сенсорного дисплея.

Про це повідомляють "ІТ Новости".

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Дана проблема з’являється у смартфонів, в яких раніше міняли екран. Але варто зауважити, що це стосується лише тих девайсів, заміна дисплея яких проводилась в сторонніх майстернях, а не в офіційних сервісних центрах Apple. Точної інформації про масштаби проблеми поки немає, але відомо, що йдеться про тисячі смартфонів.

В компанії Apple ситуацію поки не коментують. Тому не відомо чи це частина продуманої стратегії компанії, чи проблема виникла випадково. Не виключено, що це просто програмна помилка, яку усунуть з наступним оновленням.