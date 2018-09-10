У ВООЗ опублікували жахливу статистику самогубств

10 вересня – Світовий день запобігання самогубствам. Самогубство у сучасному світі є однією з найбільш актуальних психологічних та соціальних проблем.

Про це нагадала виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на сторінці у Facebook.

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Всесвітня організація охорони здоров’я зазначає, що у світі щороку близько 800 тисяч людей закінчують життя самогубством. Це відбувається кожних 40 секунд. У кілька разів більше люди намагаються вчинити самогубство, але їх вдається врятувати.



Щороку близько 800 тисяч людей закінчують життя самогубством

Уляна Супрун пояснює, що не привертаючи увагу до цього питання, стає причиною появи стигми (негативної асоціації) у суспільстві, і люди, які потребують допомоги, бояться по неї звернутися.

Вчені наразі не мають відповіді, через які причини люди намагаються вкоротити собі віку.

Самогубства часто відбуваються імпульсивно у моменти кризи, коли людині важко впоратися з всіма проблемами. У зоні ризику – люди, що мають алкогольну чи наркотичну залежність.



Спілкування з рідними допоможе уникнути суїциду

Існує багато прикладів, як після депресії, травми чи спроби вчинити самогубство, люди повертаються до нормального життя та допомагають іншим боротися з цим. Тривожні думки можна подолати, якщо мати підтримку близьких та рідних та не боятися про це поговорити.