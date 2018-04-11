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У ВООЗ заявили про щонайменше 500 постраждалих від хімзброї у Сирії

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ВООЗ повідомила про щонайменше 500 постраждалих від хімзброї у Сирії
ВООЗ повідомила про щонайменше 500 постраждалих від хімзброї у Сирії / ipress.ua

У Всесвітній організації охорони здоров'я вимагають надати їхнім працівникам безперешкодний доступ у місто Дума, яке постраждало від хімічної атаки. В організації хочуть перевірити звіти їхніх партнерів, які повідомили про 500 постраждалих від газоподібного хлору у сирійській провінції.

Про це повдомляє BBC.

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Ми обурені цими жахливими повідомленнями та загалом тим, що відбувається у Думі. ВООЗ вимагає негайного і безперешкодного доступу до цієї зони, аби ми могли здійснювати догляд за потерпілими та надати світу правдиву відповідь про кількість жертв,
– наголосили у організації.

Слід зазначити, що сирійська влада заперечує застосування хімічної зброї. Проте, нещодавно стало відомо, що сім'я президента країни Асада втікає до Ірану.

Нагадаємо, 8 квітня щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими. В уряді США наголосили, що Росія зі своєю "непохитною підтримкою" уряду Сирії зрештою нестиме відповідальність за ймовірні напади.

Згодом, глава Білого дому Дональд Трамп із безпрецедентною рішучістю прокоментував хімічну атаку в Сирії, засудивши дії Башара Асада та пригрозивши главі Кремля Володимиру Путіну "сплатою великої ціни" за підтримку сирійського диктатора.

Теги: Війна у Сирії ВООЗ
Джерело: 24 Канал
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